В День достойного труда Союз свободных профсоюзов Латвии выступил с рядом предложений по изменению социальной политики. Среди главных инициатив — сокращение минимального трудового стажа для получения пенсии по старости с 20 до 15 лет и повышение минимальной зарплаты до 835 евро.

Союз свободных профсоюзов Латвии (ССПЛ) призвал смягчить условия получения государственной пенсии по старости, сократив минимальный необходимый трудовой стаж с нынешних 20 до 15 лет. Такое предложение профсоюзы направили Министерству благосостояния в День достойного труда, который ежегодно отмечается 7 октября.

Одновременно организация выступает за повышение минимальной заработной платы с 2027 года до 835 евро в месяц. По мнению профсоюзов, это необходимо для обеспечения достойного уровня жизни работников и усиления социальной защиты.

Инициатива касается не только зарплат и пенсий. ССПЛ также предлагает с 1 января 2028 года увеличить взносы во второй пенсионный уровень с 5% до 6%, а пенсии индексировать дважды в год — в зависимости от уровня инфляции, а не один раз, как сейчас.

Фактически профсоюзы предлагают пересмотреть сразу несколько ключевых элементов социальной системы — от условий выхода на пенсию до механизмов защиты доходов пенсионеров.

Кроме того, организация настаивает на сохранении существующих гарантий для работников в случае болезни, безработицы и несчастных случаев на производстве, а также выступает за право работников на оплачиваемое обучение.

Еще один блок предложений касается законодательства Европейского союза. Профсоюзы призывают Министерство благосостояния поддержать разработку европейских директив, регулирующих использование искусственного интеллекта и алгоритмического управления на рабочих местах, защиту работников от психосоциальных рисков, последствий климатических изменений, а также эмоционального и физического насилия.

ССПЛ также поддерживает инициативу Европейского экономического и социального комитета по созданию единых критериев оценки качества рабочих мест. Среди таких показателей предлагается учитывать уровень оплаты труда, безопасность, стабильность занятости, возможности обучения, продолжительность рабочего времени, право работника не отвечать на рабочие сообщения после окончания рабочего дня, а также равенство и участие сотрудников в принятии решений.

При этом предложение повысить минимальную зарплату до 835 евро совпадает с расчетами Министерства благосостояния. Согласно действующему ориентиру, минимальная зарплата должна составлять 46% средней начисленной заработной платы за последние 12 месяцев. По расчетам министерства, именно такой уровень соответствует сумме 835 евро.

Ранее в среднесрочном бюджетном плане было предусмотрено повышение минимальной зарплаты в 2027 году до 820 евро. Сейчас Министерство благосостояния считает необходимым согласовать этот показатель с установленной формулой расчета.

По оценке Банка Латвии, минимальная зарплата в размере 835 евро полностью соответствует установленному ориентиру, тогда как уровень в 820 евро лишь незначительно ему уступает.

Если минимальная зарплата будет повышена до 835 евро, а необлагаемый налогом минимум составит предусмотренные на следующий год 570 евро, работник без иждивенцев после уплаты налогов будет получать около 702 евро в месяц. При зарплате в 820 евро чистый доход составил бы примерно 692 евро.

По данным Министерства благосостояния, в прошлом году минимальную зарплату или меньший доход получали около 132 тысяч работников, что составляет 17,1% всех занятых в стране. Наиболее высокая доля таких работников зарегистрирована в Латгале, а также в сфере услуг и общественного питания.

Несмотря на запланированное повышение, Латвия по-прежнему остается одной из стран ЕС с самой низкой минимальной заработной платой. Ниже она только в Болгарии, тогда как в Литве минимальная зарплата уже составляет 1153 евро, а в Эстонии — 946 евро.