Перед тем, как перейти к анализу результатов выборов, обратим внимание на особенность этих выборов — на явку, которая была самой низкой во всей новейшей истории латвийского парламентаризма!

Они голосуют ногами...

В этих выборах участвовали лишь 51,79% всех имеющих право голоса! Для сравнения — на прошлых выборах в Сейм явка составила 59,3%. До этого рекорд самой низкой явки «принадлежал» выборам в 13-й Сейм (в 2018 году) — 54,56%.

Самая же большая явка была зафиксирована в далеком 1993 году, когда в выборах в 5-й Сейм участвовали 89,9% имеющих право голоса!

Несколько политологов уже заговорили о кризисе парламентской демократии и о том, что «нужно что-то в консерватории менять».

Очевидно, что столь низкую явку нельзя «списать» просто на хорошую погоду — мол, люди предпочли участию в выборах поездку на огород или на природу... Тем более что на этих выборах была возможность проголосовать предварительно аж пять дней!

Истинные причины лежат на поверхности.

Во-первых, усталость от политики — это уже третьи выборы подряд (в 2024-м — в Европарламент, в 2025-м — в самоуправления и в 2026-м — в Сейм).

Во-вторых, снижение доверия к партиям и к политикам вообще.

В-третьих — неверие избирателей в возможность что-то изменить и на что-то повлиять.

И наконец, в-четвертых, людям просто надоели и эти бесконечные разборки в правительстве и в правящей коалиции, и неспособность политиков решать актуальные проблемы. И люди просто решили голосовать ногами.

Русские избиратели и латышская политика

Рост отчужденности от политики особенно ярко выражен в русскоязычной среде, о чем свидетельствует еще более низкая явка в Риге (46,43%) и в Латгалии (47,17%), где высок удельный вес избирателей, говорящих и думающих по-русски.

Вероятно, мы можем говорить об усилении маргинализации населения и о том, что многие русскоязычные больше не надеются на то, что их голос будет услышан и что с ними вообще будут считаться: от выборов к выборам партии, которые ориентируются в том числе и на нелатышский электорат, остаются в глухой оппозиции.

Между тем и в новом Сейме будут представлены по меньшей мере две политические силы, за которые голосовали и нелатышские избиратели, — «Латвия на первом месте» и «Суверенная власть/Младолатыши». Велика вероятность, что эти две политические силы в итоге и останутся в оппозиции. Но о дележе пирога власти чуть позже. Сейчас — о причинах удач и неудач участников выборов.

Феномен одного успеха

В чем же феномен успеха Объединенного списка (ОС)? Один из лидеров ОС Эдгарс Таварс заявил, что 70% результата обеспечила популярность Андриса Кулбергса. Рискнем предположить, что не 70 процентов, а все 90!

Еще 10 процентов можно объяснить тем, что команда ОС не мешала Кулбергсу эффективно себя «пиарить», используя в том числе и премьерский пост, а видные деятели ОС смогли не вляпаться в какие-то скандалы.

Кулбергс умудрился «откусить» избирателей практически от всех правых и центристских партий — и от «Нового Единства», и от «Латвии на первом месте», и от Нацобъединения... А уход части избирателей «зеленых крестьян» к Кулбергсу оказался для Союза зеленых и крестьян роковым.

Очевидно, что латышский избиратель, разочаровавшись прежде всего в «Новом Единстве», увидел в Кулбергсе надежду на какие-то позитивные перемены в стране. Кто-то из политиков в кулуарах заметил, что если бы выборы в Сейм были не сейчас, а через полгода-год и народ увидел, что Кулбергс — вовсе не какой-то чудотворец и вовсе не такой уж и эффективный премьер, то результаты у Объединенного списка были бы намного скромнее...

Но нет смысла рассуждать на тему, что было бы, если бы... Сегодня мы видим, что ОС — абсолютный победитель этих выборов и теперь может диктовать условия потенциальным партнерам по правительству.

Надежды на перемены

Успех «Латвии на первом месте» (поддержка избирателей по сравнению с прошлыми выборами выросла почти в два раза) объясняется и наличием яркого лидера, и эффективной работой в оппозиции, и надеждой на позитивные перемены в экономике, и отстаиванием консервативных ценностей — традиционной семьи и т. п.

Русскоязычные возлагали на Шлесерса определенные надежды на перемены и на то, что «Латвия на первом месте» все-таки попадет в правительство.

Степаненко ворвалась в парламент

Позитивно результаты выборов могут оценивать и лидеры объединения «Суверенная власть/Младолатыши», поскольку эта политическая сила впервые будет представлена в Сейме, да еще и с третьим результатом на выборах!

Судя по всему, львиную долю электората «Суверенной власти» (СВ) составляют русскоязычные граждане. Команде СВ, лидер которой Юлия Степаненко продемонстрировала феноменальную работоспособность и стрессоустойчивость, удалось «замкнуть на себе» и часть электората бывшего «Согласия», и избирателей бывшего Русского союза Латвии, и тех, кто на прошлых выборах голосовал за Росликова...

Теперь СВ ждет проверка сеймовской оппозицией, поскольку все остальные пять политических сил, попавших в новый парламент, заявили, что сотрудничать со Степаненко и Ко не будут.

Стабильные националисты и прогрессивные скандалисты

Что касается Нацобъединения, то политики этой партии могут, в принципе, быть довольны результатами выборов — особенно учитывая победный марш Кулбергса, чья политическая сила отбирала голоса «у всех подряд».

Наверное, нет причин для восторга у «прогрессивных», которые, будучи фактически монополистами на левом фланге, смогли получить лишь 10 мандатов и наверняка останутся в оппозиции. «Прогрессивных» подвела и низкая явка, ведь молодежь — основной электорат «прогрессивных» — традиционно пассивна на выборах, да и сама избирательная кампания этой партии была не очень выразительной.

Нельзя исключить, что часть потенциальных избирателей «Прогрессивные» потеряли благодаря тому бардаку, который Клейнбергс сотоварищи развели в Риге. Явно не на пользу этой партии пошел «педофильный» скандал с экс-депутатом Рижской думы Энгелисом, которого подозревают в растлении несовершеннолетней сиротки. Тем более что скандал этот случился буквально накануне выборов.

Рады тому, что спаслись

Хотя лидеры «Нового Единства» делают трагические физиономии и уверяют, что они крайне недовольны результатами выборов, на самом деле они счастливы, что смогли вообще попасть в новый Сейм!

Лидеры этой партии в кулуарах признавались, что борются за выживание, то есть за 5 процентов.

Главные проигравшие

Главными проигравшими на этих выборах стали «зеленые крестьяне». Они и сами прекрасно знают основные причины фиаско. Это позорная смена позиции по Стамбульской конвенции, скандал с поддержкой правительством бизнеса по деревообработке, пьянка за рулем министра благосостояния Рейниса Узулниекса и «косвенная» причина — невероятная популярность Кулбергса, к которому переметнулась часть избирателей «зеленых крестьян».

Возможно, многих удивил слабый результат партии «Стабильности!». Однако он закономерен: отъезд (бегство) харизматичного лидера Росликова в Белоруссию на фоне распада фракции в Сейме породил у избирателей этой партии сомнение в жизнеспособности «Стабильности!», в том, что этой партии вообще «дадут» работать в политике. Да и потом у «Стабильности!» появился очень мощный во всех отношениях конкурент в лице «Суверенной власти».

Понятно, что в прежнем виде «Стабильность!» перестанет существовать.

Второй срок для Ринкевича

Создание «коалиции трех» резко повышает шансы нынешнего президента ЛР Эдгара Ринкевича быть избранным на второй срок.

Конечно, до конца мая следующего года, когда пройдут выборы, еще много воды утечет, но пока нет оснований полагать, что ОС, которые обязаны Ринкевичу выдвижением Кулбергса в премьеры четыре месяца назад, и «Новое Единство» с Нацобъединением повернутся к президенту спиной.

Да и «прогрессивные» едва ли считают свое голосование за Ринкевича в 2023-м ошибкой...