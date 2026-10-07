НАТО разрабатывает новый подход к защите восточного фланга, в том числе Латвии, Литвы и Эстонии, в случае нападения России. План под названием Theory of Victory предполагает широкое применение сравнительно недорогих беспилотников и искусственного интеллекта вместе с традиционными вооружениями. О разработке стратегии сообщает Bloomberg.

Новый подход к обороне восточного фланга НАТО должен представить союзникам Верховный главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич. Обсуждение запланировано на конференции в Варшаве 12 октября, пишет Latvijas Avīze со ссылкой на Bloomberg.

В основе плана, получившего название Theory of Victory — «Теория победы», — лежит опыт войны в Украине и идея сочетания привычных вооружений с массовым применением беспилотников и технологий искусственного интеллекта. Bloomberg подтверждает, что стратегия ориентирована на быстрое отражение возможной российской атаки на восточный фланг НАТО.

Один из ключевых элементов — попытка нарушить управление российскими войсками уже на начальном этапе возможного вторжения. Для поражения командных структур предполагается использовать в том числе относительно дешевые беспилотники с автономными системами поиска целей на основе ИИ и минимальным участием человека.

Расчет заключается в том, что потеря управления войсками должна сорвать дальнейшее развитие наступления. При этом беспилотники и ИИ рассматриваются не как замена традиционных вооружений, а как дополнение к ним.

Для стран Балтии такой подход особенно важен из-за их расположения на восточном фланге альянса. Фактически речь идет о том, чтобы в случае нападения не только удерживать территорию традиционными силами, но и максимально быстро нарушить способность противника координировать дальнейшие действия.

В НАТО уже внедряют новые противодроновые технологии в оборону восточного фланга. Ранее Гринкевич говорил, что альянс намерен быстрее испытывать и вводить в строй новые сенсоры и средства борьбы с беспилотниками, одновременно усиливая воздушную и наземную оборону.

«Теория победы» появляется и на фоне более широкой дискуссии о том, на что европейским странам следует направлять растущие оборонные бюджеты. Один из вопросов — сколько средств по-прежнему вкладывать в традиционные системы, включая танки, и какую долю направлять на беспилотники, автономные системы и другие технологии, показавшие свою роль в войне в Украине.

Сам подход Гринкевича заключается в сохранении военного превосходства НАТО и развитии уже существующих планов сдерживания и обороны. По словам его представителя Мартина О'Доннелла, стратегия остается исключительно оборонительной.

Обсуждение в Варшаве затронет и гибридные угрозы. В НАТО рассматривают, каким должен быть совместный ответ союзников на диверсии и другие инциденты, которые европейские государства связывают с Россией.

Это означает, что защита восточного фланга постепенно выходит за рамки классического сценария столкновения крупных сухопутных сил. Дроны, системы ИИ, противовоздушная оборона и способность быстро реагировать на гибридные угрозы становятся частью единой системы сдерживания.

Окончательные детали Theory of Victory пока не раскрываются. Более подробно новый подход союзники должны обсудить 12 октября в Варшаве.