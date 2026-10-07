Премьер-министр Андрис Кулбергс («Объединенный список») предложил рассмотреть возможность ликвидации дочернего предприятия Latvijas dzelzceļš — компании LatRailNet — и передать функции по определению платы за использование железнодорожной инфраструктуры Комиссии по регулированию общественных услуг, сообщили в Государственной канцелярии.

Поводом стала ситуация с транзитом зерна российского происхождения. LatRailNet до сих пор не установила для таких грузов трехкратную плату за использование железнодорожной инфраструктуры, сославшись на юридические и экономические ограничения. Вместо ожидаемого повышения до 300% плата была увеличена лишь на 24%.

По словам Кулбергса, цель правительства определена однозначно — остановить транзит зерна из государств-агрессоров. Премьер считает, что юридические риски необходимо учитывать, однако простого перечисления препятствий недостаточно.

«От LatRailNet я ожидаю конкретного предложения в пределах компетенции компании: что можно сделать, в какие сроки и с каким результатом. Если с помощью инфраструктурной платы достичь политической цели невозможно, об этом следует прямо сказать и обосновать это, чтобы правительство могло принять решение о других инструментах», — заявил Кулбергс.

Премьер также предлагает пересмотреть саму систему определения инфраструктурной платы и оценить, обеспечивает ли существование отдельной структуры внутри концерна LDz необходимую независимость и эффективность.

Министру сообщения Рихардсу Козловскису поручено подготовить законопроект о возможной ликвидации LatRailNet и передаче его функций SPRK. При этом необходимо оценить юридические и практические условия такой реформы, ее соответствие требованиям Европейского союза и обеспечить непрерывность процесса установления инфраструктурных тарифов.

Правительство параллельно ищет другие способы ограничить российский и белорусский зерновой транзит. Кулбергс поручил министрам иностранных дел, юстиции и сообщения изучить возможность применения в Латвии эстонского подхода, а также оценить экономические последствия и риски международных судебных разбирательств.

Министр иностранных дел Байба Браже должна в течение недели представить правительству предложение о запрете транзита по примеру Эстонии и оценить его влияние на доходы бюджета. Вместе с министром юстиции Эдвардом Смилтенсом ей поручено подготовить пакет национальных санкций, который позволил бы запретить транзит зерна российского и белорусского происхождения.

Козловскису также предстоит изучить опыт Польши, в том числе возможность юридически разграничивать транзит и импорт в зависимости от условий перегрузки и хранения грузов.

Кулбергс подчеркнул, что ограничения желательно согласовать на уровне стран Балтии и ЕС, чтобы российские грузы не могли просто перенаправляться через железные дороги и порты соседних государств. Этот вопрос премьер намерен обсудить на следующей неделе в Брюсселе с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Ранее Сейм принял поправки к Закону о железной дороге, позволяющие до конца 2026 года ускоренно пересматривать инфраструктурную плату для транзитных зерновых грузов, отправляемых из России. Срок публикации изменений в таких случаях сокращен с двух месяцев до двух недель.

При этом власти признают, что повышение платы или полный запрет транзита могут привести к сокращению грузопотока, судебным спорам и потерям для транспортной отрасли. Дополнительные доходы, которые удастся получить за счет повышенной инфраструктурной платы, правительство намерено направлять на нужды обороны Украины.