Центральная избирательная комиссия положительно оценила проведение выборов в 15-й Сейм, однако выявила несколько проблем, которые предстоит решить перед следующими выборами. Одна из главных — процедура проверки заранее внесенных голосов, из-за которой открытие урн и начало подсчета задержались на несколько часов.

Выборы в 15-й Сейм в целом прошли гладко и без серьезных сбоев, заявил председатель Центральной избирательной комиссии Марис Звиедрис на заседании парламентской комиссии по государственному управлению и самоуправлениям, сообщает Latvijas Avīze.

При этом ЦИК уже видит ряд процедур, которые необходимо усовершенствовать перед предстоящими выборами в Европарламент и самоуправления.

Одной из главных проблем стала проверка голосов, заранее переданных на хранение. По действующим правилам избиратель может впоследствии прийти на участок и изменить свой выбор — в таком случае ранее поданный голос необходимо найти и аннулировать.

На предыдущих выборах такой возможностью воспользовались 139 человек, а на нынешних — уже 740.

Из-за этого перед началом подсчета потребовалась многократная проверка. Избирательные урны разрешили открыть только после того, как все участки завершили процедуру аннулирования ранее поданных голосов.

В результате фактическое начало подсчета задержалось на несколько часов. В ЦИК объясняют такую осторожность необходимостью исключить ошибки: после выборов результаты могут быть обжалованы, поэтому комиссия должна быть уверена в правильности процедуры.

Проблема связана и с формулировкой Конституции. Ее статья 11 предусматривает, что выборы в Сейм проводятся в первую субботу октября. Поэтому юридически существующая процедура до дня выборов считается не досрочным голосованием, а передачей голоса на хранение.

Одним из возможных решений может стать изменение статьи 11 Конституции, которое позволило бы ввести полноценное досрочное голосование. Другой вариант — разрешить избирателю менять свой выбор только один раз и только в пределах одного участка.

При этом саму организацию нынешних выборов в ЦИК оценивают положительно. Особенно удачным нововведением Звиедрис назвал командный центр, созданный по примеру Эстонии.

В нем в течение недели совместно работали представители 16 учреждений и организаций. В день выборов это позволило участникам процесса находиться в одном месте, быстро принимать решения и координировать действия.

«В субботу все участники процесса сели за один стол, на месте решили, что делать, и сотрудничали как единое целое», — рассказал Звиедрис.

Он также положительно оценил работу Tet, Latvijas Mobilais telefons (LMT) и Latvijas valsts meži, обеспечивавших работу избирательной системы. На ее создание было сравнительно мало времени — работа началась только в апреле.

По словам главы ЦИК, некоторые предпринятые меры безопасности могли показаться чрезмерными, однако в нынешней геополитической ситуации организаторы должны были быть готовы к различным сценариям.

Таким образом, серьезных технических проблем на выборах удалось избежать, однако процедура работы с заранее внесенными голосами стала одним из главных вопросов, которые ЦИК предстоит решить до следующих избирательных кампаний.