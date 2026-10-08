После заключительного тура конкурса премьер-министр Андрис Кулбергс выдвинет на утверждение правительством в должности директора Государственной канцелярии генерального директора Латвийской конфедерации работодателей (ЛКРД) Каспарса Горкшса, сообщила советник премьер-министра по коммуникации Элина Шверна.

Вопрос об утверждении Горкшса в должности будет рассмотрен на заседании правительства 13 октября.

По словам Кулбергса, он ожидает, что в результате Госканцелярия будет преобразована в сильный, основанный на данных правительственный центр, который помогает принимать решения быстрее и точнее.

"Считаю, что у Горкшса есть соответствующий опыт для внедрения в Госканцелярии определенных мной изменений. Все три финалиста - сильные руководители с опытом работы в госуправлении и за его пределами", - заявил Кулбергс.

Из девяти претендентов второго тура оценочная комиссия выдвинула в третий тур троих: бывшего генерального директора Службы государственных доходов, ныне отраслевого атташе Центрального агентства финансов и договоров Иеву Яунземе, директора Школы государственного управления Агиту Калвиню и Горкшса.

В третьем туре оценивались управленческие компетенции претендентов: стратегическое видение, способность принимать решения и брать на себя ответственность, ориентация на результат, управление изменениями и руководство командой.

Отбор проходил в три тура. После оценки 18 заявок во второй тур были выдвинуты девять, а в третий - три претендента. По итогам третьего тура комиссия проинформировала премьер-министра о результатах.

Комиссию возглавляет госсекретарь Министерства юстиции Михаил Папсуевич. В нее также входят представители Министерства финансов, Госканцелярии, Службы государственной безопасности и Министерства иностранных дел.

Предыдущий директор Госканцелярии Райвис Кронбергс в мае был задержан по так называемому делу лесопромышленников. Сначала его отстранили от должности, а позже стороны договорились о его уходе с поста.

Государственная канцелярия - это центр латвийского правительства, обеспечивающий его работу и предоставляющий премьер-министру и правительству основанную на данных и исследованиях информацию для принятия решений. Работой учреждения руководит директор - чиновник высшего ранга.

С сентября 2015 года Госканцелярия централизованно осуществляет отбор руководителей учреждений прямого государственного управления.

В прошлом Горкшс - известный латвийский футболист, капитан сборной Латвии.