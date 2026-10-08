Европейским правительствам следует гораздо подробнее рассказывать обществу о гибридных атаках — причем не только об успешных, но и о предотвращенных. Старший научный сотрудник Атлантического совета Элизабет Бро считает, что информированность граждан должна стать частью системы сдерживания.

Европейским странам необходима политика значительно большей открытости в вопросах гибридных угроз, заявила в интервью агентству LETA старший научный сотрудник Атлантического совета и член Национальной комиссии по обеспечению готовности Великобритании Элизабет Бро.

По ее словам, после серьезных инцидентов власти должны объяснять гражданам, что произошло и кого они считают ответственным. При этом Бро предлагает рассказывать и об атаках, которые спецслужбам удалось предотвратить.

«Нашим правительствам следует рассказывать и о предотвращенных инцидентах, потому что это показывает, насколько серьезна угроза и насколько усердно наши службы безопасности работают над предотвращением подобных атак», — отметила эксперт.

Такой подход, по ее мнению, одновременно показывает обществу и масштаб угрозы, и способность государства ей противостоять. Это также может помочь людям лучше понимать, почему власти периодически принимают дополнительные меры безопасности.

Бро называет такой подход «радикальной открытостью». При этом сами ответные действия, по ее мнению, раскрывать заранее не следует.

«Мы не должны заранее объявлять, какими будут эти меры. Нам нужно лишь ясно дать понять: если вы нападете на нас, мы ответим», — сказала она.

Под гибридными действиями, или активностью в «серой зоне», понимается широкий набор инструментов, не доходящих до открытого военного столкновения. В него могут входить дезинформация, кибератаки, вмешательство в политические процессы и различные формы саботажа.

По оценке Бро, за последние годы европейские страны стали значительно лучше понимать исходящие от России гибридные угрозы. Одним из наиболее заметных примеров изменения подхода она считает Германию.

Эксперт напомнила, что ранее Берлин гораздо осторожнее публично говорил о российской деятельности в «серой зоне», однако ситуация изменилась по мере того, как сама Германия стала сталкиваться с подобными инцидентами.

«Это показывает, что даже если вы стараетесь вести себя по отношению к России примирительно и пытаетесь сотрудничать с ней, это не защитит вас от подобных атак», — считает Бро.

В качестве примера она привела инцидент в Лейпциге, после которого немецкие власти публично заявили о причастности России, когда сочли собранные доказательства достаточными.

При этом говорить о том, что Европа уже научилась эффективно сдерживать гибридные атаки, пока рано, считает эксперт. По ее оценке, за последние несколько лет Россия стала активнее использовать именно действия в «серой зоне».

Переломным моментом Бро называет полномасштабное вторжение России в Украину. После этого, по ее мнению, диапазон действий Москвы за пределами традиционного военного противостояния заметно расширился.

«Если вы решаете сосредоточиться именно на ней, вы можете экспериментировать сколько угодно, что Россия и делает, делала и продолжает делать», — сказала Бро о возможностях «серой зоны».

Главное изменение эксперт видит в переходе от дезинформации, кибератак и вмешательства в выборы к действиям, способным причинить непосредственный физический ущерб.

Для обычных жителей это означает, что гибридная угроза уже не ограничивается информационным пространством или работой компьютерных систем. Саботаж может затрагивать инфраструктуру, имущество и в отдельных случаях создавать угрозу человеческой жизни.

По мнению Бро, именно к этой новой реальности европейским государствам теперь предстоит адаптировать систему сдерживания — одновременно усиливая защиту и более открыто объясняя обществу происходящее.