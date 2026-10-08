3 ноября на свое первое заседание соберется 15-й Сейм. Состав парламента обновится на 60 процентов. Таким образом, сбудется прогноз тогдашнего президента Эгила Левитса, который четыре года назад, открывая заседание 14-го Сейма, предупредил, что через четыре года в этом зале парламента не будет каждого второго из прежних депутатов!

Шли, шли и не прошли…

Примечательно, что в новый Сейм не попали такие еще недавно влиятельные политики, как кандидат в премьеры от «Нового Единства» Арвилс Ашераденс и экс-министр сообщения от партии «Прогрессивные» Каспарс Бришкенс.

Спикер этого парламента Дайга Миериня также не будет депутатом нового созыва, поскольку ее Союз зеленых и крестьян вообще не попал в новый Сейм!

Избиратели показали комбинацию из трех пальцев и нынешнему министру сообщения Рихарду Козловскису, и его однопартийцу, главе Минздрава Хосаму Абу Мери, который вчера уже заявил о намерении уйти со всех постов в «Новом Единстве» и сделать паузу в своей политической деятельности.

В новом Сейме мы не увидим и абсолютного ветерана латвийской политики** Александра Кирштейнса**, который сидел еще в Верховном Совете в 1990 году! Кирштейнс на сей раз ошибся со сменой партии — его новая сила «Мы меняем правила» не смогла преодолеть пятипроцентный барьер.

Удивительно, но факт: хотя Объединенный список получил в новом парламенте рекордное количество депутатских мест — 41, среди его депутатов не будет ветерана латвийской политики Ингмара Лидаки, которого избиратели заметно «повычеркивали», то есть наставили «минусов». Также избиратели отказали в доверии и депутату нынешнего Сейма от «объединенных», спортивному журналисту Лаурису Лисбовскому.

Среди избранных в Сейм представителей ОС не оказалось Андрейса Целяпитерса, который перешел в ОС после того, как в этом Сейме был исключен из фракции «Новое Единство». Видимо, избиратели не очень любят перебежчиков.

Возвращение в Сейм и в большую политику

Хотя Лига Менгельсоне в правительстве Кариньша занимала пост министра здравоохранения, она прежде никогда не была депутатом парламента и вот теперь получит мандат как представитель Объединенного списка (ОС). В Сейм после нескольких лет перерыва в составе ОС возвращаются и два известных доктора — нейрохирург Ренарс Путниньш, который был депутатом 12-го Сейма от «Единства», и кардиолог Андрис Скриде, который был депутатом Сейма от «Для развития Латвии» в 13-м Сейме.

Второй раз в новейшей истории Латвии в Сейм приходит… экс-президент! В 2011 году в парламент был избран Валдис Затлерс, которого не избрали на второй срок, и вот теперь в 15-й Сейм от Объединенного списка избран экс-президент Раймондс Вейонис. Едва ли бывшего президента «оставят» рядовым депутатом — он или возглавит какую-то важную комиссию (по обороне и внутренним делам или по нацбезопасности), или перейдет на работу в правительство.

В новый Сейм попали и два бывших премьера — Марис Кучинскис, который сейчас возглавляет Минфин, и Эвика Силиня, которая в уходящем в историю нынешнем Сейме руководит комиссией по европейским делам.

Ну очень большая фракция!

Возвращаясь к победителю этих выборов — Объединенному списку, отметим, что управлять такой огромной фракцией (41 депутат) будет очень серьезным вызовом. Особенно учитывая, что Объединенный список состоит из двух партий — Латвийской партии зеленых и Лиепайской партии, а также Регионального объединения, которое сотрудничает с Видземской партией и рядом обществ, в том числе с обществом «Латвийский рестарт», которое представляет сам беспартийный премьер Андрис Кулбергс.

Во фракции ОС в новом Сейме будет много новичков — то есть тех, кто вообще никогда не избирался в Сейм. Так, в Сейм впервые попали президент общества ресторанов, доцент Янис Енцис, известный экономист и советник министра финансов Гунтарс Витолс, глава Латвийского паралимпийского комитета Лиене Апине, которая когда-то вместе с Айваром Гардой выпускала радикально-националистическую газету DDD...

Поскольку часть избранных депутатов во главе с Кулбергсом перейдет на работу в правительство, список новичков Сейма возрастет — вместо министров в парламент придут следующие по списку кандидаты в депутаты.

Примечательно, что в Сейм избраны и многие действующие депутаты Рижской думы: это Айнарс Шлесерс, Андрей Клементьев и Евгения Шафранек (все — «Латвия на первом месте»), Юлия Степаненко, Вячеслав Степаненко, Рудолфс Бреманис, Любовь Швецова, Инна Дьери, Юлия Сохина, Артурс Клебахс (все — «Суверенная власть — Младолатыши»), Майрита Лусе («Прогрессивные»).

Это значит, что вместо них в столичный муниципалитет придут следующие по списку этих партий кандидаты — то есть и состав Рижской думы изменится минимум на 11 человек! Напомним, всего там заседают 60 депутатов.

Почему минимум? Потому что несколько столичных думцев на выборах в Сейм оказались сразу за чертой списка избранных и могут получить так называемый мягкий мандат и попасть в парламент в случае перехода того или иного депутата в министры. И, соответственно, освободить место в столичной мэрии.

Парашюты для проигравших

А теперь обратимся… к денежному вопросу. Депутаты нынешнего Сейма, которые или не баллотировались вовсе, или не были избраны в новый Сейм, получат компенсацию в размере своего трехмесячного оклада.

Конечно, не все экс-депутаты сразу же побегут искать работу или зарегистрируются в качестве безработных, чтобы получать пособие. Те политики, которые представляют правящие партии, наверняка не будут забыты своими однопартийцами, и, согласно традиции, вскоре мы их увидим на различных политических должностях — например, в качестве парламентских секретарей министерств, руководителей бюро министров, советников министров…

Более миллиона в виде дотаций

Что же касается партий, которые будут представлены в новом парламенте, то их ждет щедрое госфинансирование. Объединенному списку в год будут выплачивать не менее 1,3 миллиона евро в качестве госдотации, занявшая второе место «Латвия на первом месте» получит свыше 900 тысяч евро в год. Не менее 850 тысяч евро в год в течение следующих четырех лет будет получать «Суверенная власть — Младолатыши».

По 690 тысяч евро будет перечисляться из госбюджета в казну «Прогрессивных» и Нацобъединения, более 500 тысяч получит «Новое Единство»…

Родственные узы

В новом Сейме, равно как и в нынешнем, не обойдется без «родственных связей». В парламенте будут супруги Юлия и Вячеслав Степаненко, а также Айнарс Шлесерс и его невестка Дана Шлесере.

Наряду с Эдмундом Зивтиньшем, который был и депутатом нынешнего Сейма, в новый парламент попал его сын** Эдуардс Зивтиньш**.

А вот сын евродепутата Вилиса Криштопанса Кристапс Криштопанс пока остался первым за чертой списка избранных депутатов.