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Кулбергс взялся за OCTA - серьезные перемены могут наступить уже с 1 января 2 2361

Политика
Дата публикации: 08.10.2026
grani.lv
Изображение к статье: Страховая оценка

У Латвии хватает проблем, способных не дать премьер-министру спать по ночам, — от цен и бюджета до Rail Baltica. Но Андрис Кулбергс озабочен иным: бывший многолетний руководитель Auto asociācija предложил серьезно изменить порядок выплат по OCTA.

Главное новшество для автомобилиста выглядит вполне практично. После аварии пострадавший сможет обращаться за компенсацией не к страховой компании виновника ДТП, как это обычно происходит сейчас, а к своему страховщику. Тот сам займется урегулированием убытков и последующими расчетами.

Правда, работать это будет не всегда. Обратиться к своей компании можно будет, если ущерб причинил зарегистрированный в Латвии автомобиль. А страховщик сможет отправить пострадавшего по старому маршруту — к компании виновника или в Латвийское бюро страховщиков транспортных средств: если невозможно установить ответственность участников аварии, пострадало не только имущество, но и здоровье человека либо общая сумма возмещения превышает 50 тысяч евро.

Кулбергс предлагает расширить и возможности получить компенсацию в тех случаях, когда виновник аварии вообще неизвестен — например, машину повредили и скрылись.

Сейчас возможности получить деньги за материальный ущерб, причиненный неустановленным транспортным средством, сильно ограничены. По предложению премьера компенсацию можно будет выплачивать, в частности, если автомобиль поврежден настолько серьезно, что аннулируется разрешение на его участие в дорожном движении.

Меняются правила и для тяжелых ДТП. Если хотя бы один человек получил в аварии тяжелые или средней тяжести травмы, предлагается возмещать причиненный ущерб всем пострадавшим в этом ДТП.

Свои предложения Кулбергс подал к третьему чтению поправок к закону об OCTA. Если Сейм их поддержит, новый порядок должен заработать с 1 января 2027 года и будет распространяться на аварии, произошедшие начиная с этой даты.

Напоминаем, что до прихода в политику Кулбергс много лет провел в автобизнесе: руководил компаниями, торговавшими автомобилями, возглавлял латвийское подразделение Inchcape, а затем Auto asociācija, представляющую интересы предприятий автомобильной отрасли. Став премьером, бывший автомобильный эксперт получил в свое распоряжение всю страну с ее бюджетом, дорогами, больницами, школами и железными дорогами — но, увидев возможность навести порядок в OCTA, пройти мимо-таки не смог.

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#страхование #Латвия #компенсация #автомобили #OCTA
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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