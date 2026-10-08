В следующем году Латвия планирует привлечь на финансовых рынках около 4,3 млрд евро. Однако это не означает, что вся сумма станет дополнительным государственным долгом: почти 2,8 млрд евро необходимы для погашения и рефинансирования обязательств, взятых в предыдущие годы.

Потребность Латвии в заимствованиях на финансовых рынках в следующем году предварительно оценивается в 4,3 млрд евро, сообщает ЛЕТА со ссылкой на Государственную кассу.

Основная часть этой суммы связана с уже существующими обязательствами. Около 2,755 млрд евро планируется направить на погашение прежних долгов, в том числе еврооблигаций, срок погашения которых наступает в начале 2028 года.

Иными словами, значительная часть новых заимствований фактически заменит старые: государство занимает средства, чтобы рассчитаться по ранее выпущенным долговым обязательствам.

Остальные средства потребуются прежде всего для финансирования запланированного дефицита государственного бюджета, а также для выдачи государственных займов.

Латвия активно занимает средства и в этом году. С начала года Государственная касса уже привлекла около 2,7 млрд евро, используя сразу несколько источников финансирования.

В июне на международном рынке были размещены устойчивые облигации на 1 млрд евро. Еще около 140 млн евро в эквиваленте Латвия привлекла путем выпуска облигаций на швейцарском рынке.

Кроме того, 525 млн евро получены в рамках займа Еврокомиссии по программе SAFE, а 600 млн евро — через дополнительные выпуски еврооблигаций с различными сроками погашения.

В финансировании государства участвуют и жители Латвии. В этом году они приобрели сберегательные облигации уже примерно на 478 млн евро.

До конца года Государственная касса рассчитывает привлечь еще около 1 млрд евро.

При этом занимать деньги постепенно становится дороже. В Госкассе предупреждают, что в ближайшие годы расходы на обслуживание государственного долга, вероятно, будут увеличиваться на фоне процентных ставок, геополитических рисков и денежно-кредитной политики Европейского центрального банка.

Конкретная стоимость новых займов заранее не определена: она будет зависеть от ситуации на финансовых рынках в момент привлечения средств. На ставку влияют также размер бюджетного дефицита, кредитный рейтинг Латвии и то, как инвесторы оценивают связанные со страной риски.

При этом рост рыночных ставок не сразу отражается на всем государственном долге. Около 92% долговых обязательств Латвии имеют фиксированную процентную ставку, установленную на момент размещения соответствующих облигаций.

Это означает, что изменение ставок прежде всего влияет на новые заимствования и рефинансирование старых долгов, а не на стоимость обслуживания всего накопленного долга одновременно.

Таким образом, заявленные 4,3 млрд евро — это общая потребность государства в финансировании на следующий год, а не сумма, на которую автоматически увеличится долг Латвии. Более половины этих средств потребуется для погашения ранее принятых обязательств.