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«На Бога она надеется» - несостоявшийся депутат оскорбил гимн Латвии и Украину 4 2581

Политика
Дата публикации: 08.10.2026
Latvijas Avīze
Изображение к статье: Янис Лаува

В социальных сетях опубликовано несколько видео, на которых виден баллотировавшийся на прошлых выборах в Рижскую думу Янис Лаува, и в которых он нелестно высказывается как о гимне Латвии, так и о событиях в Латвии и Украине. В отдельных видео сказанное им особенно грубо.

Говоря о гимне Латвии, Лаува высмеивает его слова и заявляет, что, по его мнению, большая часть людей с ним согласна, что гимн неправильный.

«Гимн, который основан на Боге, блдь. Помоги, Бог, помоги, Бог, нашему латышскому народу. Блдь, Бог нас даже покинул. Знаете, насчёт этого гимна я не ожидал, что многие согласятся. Не согласились стандартные люди, все эти Slava Ukraini, Slava Ukraini и в таком духе. Большая часть со мной согласна, что этот гимн неправильный», — говорит Лаува.

В другом видео он высказывается и об Украине, используя грубую лексику: «Засуньте себе в жопу свою Украину».

В другой записи Лаува высказывается о возможном приходе России в Латвию, излагая своё видение того, что в таком случае могло бы произойти: «Если мне надо ответить, что будет делать русский в Латвии, когда он войдёт, то, скорее всего, будет платить нам пенсии, восстановит Вантовый мост и заставит нас заниматься любовью».

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#Украина #Латвия #религия #социальные сети #политика
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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