Латвия рассматривает выборы следующего генерального секретаря ООН как возможность впервые в истории организации назначить на этот пост женщину. Сейчас за должность борются семь кандидатов, а Совет Безопасности уже провел пятое закрытое индикативное голосование.

За более чем 80 лет существования ООН пост генерального секретаря организации ни разу не занимала женщина. Латвия считает нынешние выборы возможностью изменить эту традицию, заявила постоянный представитель страны при ООН Санита Павлюта-Десландес.

Как сообщила ЛЕТА пресс-секретарь Постоянного представительства Латвии при ООН в Нью-Йорке Сигне Знотиня-Знота, 7 октября Совет Безопасности провел уже пятое индикативное голосование по кандидатам.

Такие голосования являются неофициальными и позволяют определить уровень поддержки претендентов внутри Совбеза. Они не означают автоматического исключения кандидатов из дальнейшей борьбы, а результаты остаются конфиденциальными.

Именно Совет Безопасности играет ключевую роль в выборе нового руководителя ООН. Генерального секретаря формально назначает Генеральная Ассамблея, но делает это по рекомендации Совбеза.

Для Латвии нынешние выборы имеют особое значение: страна входит в Совет Безопасности и непосредственно участвует в процессе определения кандидата, которого впоследствии рекомендуют Генеральной Ассамблее.

По словам Павлюты-Десландес, будущий генсек должен обладать сильными лидерскими качествами, быть способен реформировать ООН и занимать принципиальную позицию в вопросах международного права и соблюдения Устава организации, включая территориальную целостность государств.

Латвия также считает важным, чтобы новый руководитель смог укрепить многостороннее сотрудничество, вернуть доверие к ООН и обеспечить ее способность действовать в нынешней геополитической ситуации.

При этом Рига выступает за максимально открытый и справедливый отбор. По словам Павлюты-Десландес, Латвии удалось добиться единых правил для претендентов: каждый кандидат должен принять участие в неофициальных диалогах в Генеральной Ассамблее и официальных диалогах в Совете Безопасности.

Сейчас в борьбе за пост остаются семь человек, причем четыре из них — женщины.

Это генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Мариано Гросси, генеральный секретарь Конференции ООН по торговле и развитию Ребека Гринспан, бывший президент Сенегала Маки Салл, бывший председатель Генеральной Ассамблеи ООН Мария Фернанда Эспиноса, постоянный представитель Гайаны при ООН Каролин Родригес-Биркетт, бывший глава МИД Уганды Олара Отунну и бывший посол Эквадора Ивонн Баки.

Бывший президент Чили и экс-верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет 21 сентября сняла свою кандидатуру.

При этом список еще не окончательный. Жесткого срока для выдвижения претендентов нет, поэтому в борьбе за пост генерального секретаря ООН могут появиться новые кандидаты.

Окончательное решение во многом будет зависеть от того, сможет ли один из претендентов получить необходимую поддержку в Совете Безопасности. Для Латвии же нынешний процесс одновременно стал возможностью добиваться большей прозрачности выборов и впервые увидеть женщину во главе ООН.