Операция «Оборотень» помогает сдерживать поток нелегальных мигрантов на границе с Беларусью, но слишком медленно приближает Латвию к главной цели — практически полному прекращению нелегальной миграции. Командующий Национальными вооруженными силами Каспар Пуданс считает, что акцент необходимо смещать с постоянного патрулирования границы на борьбу с организаторами миграционных потоков.

Командующий Национальными вооруженными силами Каспар Пуданс критически оценивает темпы достижения целей операции «Оборотень» (Вилкатис), которая проводится на восточной границе Латвии, сообщает ЛЕТА.

В интервью TV3 Пуданс рассказал, что первоначально воспринимал операцию как краткосрочный проект. Ее конечной целью должно было стать практически полное прекращение нелегальной миграции, однако «Оборотень» продолжается уже несколько месяцев.

При этом командующий признает, что операция дает результат: латвийским службам удается сдерживать значительный поток людей, пытающихся нелегально пересечь границу.

Проблему Пуданс видит в другом — армия по-прежнему в значительной степени занимается тем же, чем занималась последние несколько лет: патрулирует границу и непосредственно препятствует ее незаконному пересечению.

По его мнению, для достижения долгосрочного результата необходимо активнее бороться с преступными сетями, организующими перевозку мигрантов, а также работать со странами, откуда эти люди прибывают.

Иными словами, одного усиленного присутствия военных на границе недостаточно, если сохраняется сама система организации нелегальной миграции. Пуданс считает, что «Оборотень» не должен превращаться в постоянно действующий набор мер без заметного приближения к первоначальной цели.

Если продвижения нет, планы необходимо пересматривать, подчеркнул командующий НВС.

Отдельно Пуданс прокомментировал произошедший в начале недели инцидент на границе, когда перевозчики мигрантов угрожали латвийским военнослужащим.

Военных забрасывали камнями и палками, а у людей с другой стороны границы был замечен предмет, похожий на оружие. Латвийские солдаты решили отступить, что Пуданс назвал правильным решением.

В результате группа мигрантов вернулась в Беларусь, а проникновения на территорию Латвии допущено не было.

Военнослужащие имеют право применять оружие для самообороны и защиты объектов. Однако возможность открывать огонь через государственную границу сейчас не рассматривается, поскольку это может привести к эскалации ситуации, пояснил Пуданс.

На фоне сохраняющегося давления операция продолжится. 6 октября правительство продлило «Оборотень» до конца года после того, как в предыдущие две недели на границе вновь выросло число попыток ее нелегального пересечения.

В интервью командующий НВС также оценил результаты масштабных военных учений «Намейс» как достаточно успешные, хотя отметил необходимость улучшить систему мобилизации бывших профессиональных военнослужащих, уволенных в запас.

Пуданс затронул и прошедшие выборы в Сейм. Конкретных признаков потенциальных угроз в этот период зафиксировано не было, хотя общая ситуация требовала повышенной готовности. По словам командующего, невозможно определить, было ли спокойствие связано с отсутствием планов вмешательства или свою роль сыграли предпринятые меры сдерживания.

Таким образом, присутствие военных на восточной границе пока сохранится как минимум до конца года. Одновременно руководство НВС считает необходимым искать способы воздействия не только на сам поток мигрантов, но и на механизмы, которые его обеспечивают.