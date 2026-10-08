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Политика
Дата публикации: 08.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Стамбульская конвенция

Не хотят возвращаться к вопросу о выходе из Стамбульской конвенции

Вопрос денонсации Стамбульской конвенции хотят поставить на длительную паузу.

Андрис Кулбергс (Объединенный список) с группой однопартийцев уже приступил к написанию правительственной декларации. По слухам, старый-новый премьер хочет записать в документе, что партнеры по коалиции (по правительству) "не продвигают вопросы, которые раскалывают общество." Под этой формулировкой скрывается желание Кулбергса "заморозить" на долгий срок вопрос о выходе Латвии из Стамбульской конвенции. Максимум на что может пойти следующее правительство, так это на то, чтобы путем оговорок "выйти" из тех статей конвенции, которые противоречат Конституции. И то на такие меры правительству ЛР может пойти только совместно с другими европейскими странами.

По мнению лидера Объединенного списка, сейчас не время для идеологических споров - сперва нужно решить экономические проблемы страны и сократить расходы публичного сектора.

Как известно, нынешний парламент, чьи полномочия скоро завершаются, еще в конце минувшего года проголосовал за денонсацию Стамбульской конвенции. Однако президент вернул соответствующий законопроект с призывом не возвращаться к нему в Сейме данного созыва. И вот теперь вопрос о том, вернется ли конвенция в повестку дня уже нового Сейма.

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#президент #Сейм #Латвия #коалиция #парламент #правительство #экономика #политика
Автор - Абик Элкин
Абик Элкин
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