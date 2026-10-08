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«Уже сегодня они могут применять оружие...» 0 167

Политика
Дата публикации: 08.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Янис Домбрава

Янис Домбрава

Глава МВД о ситуации на границе.

Министр внутренних дел Янис Домбрава в социальных сетях прокомментировал действия стражей границы в сложившихся условиях и пообещал изменить закон:

"Уже сейчас пограничники и военнослужащие могут применить огнестрельное оружие для задержания саботажников и др. лиц, нелегально въезжающих в нашу страну, но все же предложу изменить нормы закона, чтобы дать большую свободу действий стражам нашей страны. У тех, кто охраняет государственную границу — пограничников, военнослужащих и других должностных лиц, должна быть уверенность, что за законное использование огнестрельного оружия и специальных средств их не привлекут к уголовной ответственности."

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#граница #МВД
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Эдуард Эльдаров
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