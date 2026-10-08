Министр внутренних дел Янис Домбрава в социальных сетях прокомментировал действия стражей границы в сложившихся условиях и пообещал изменить закон:

"Уже сейчас пограничники и военнослужащие могут применить огнестрельное оружие для задержания саботажников и др. лиц, нелегально въезжающих в нашу страну, но все же предложу изменить нормы закона, чтобы дать большую свободу действий стражам нашей страны. У тех, кто охраняет государственную границу — пограничников, военнослужащих и других должностных лиц, должна быть уверенность, что за законное использование огнестрельного оружия и специальных средств их не привлекут к уголовной ответственности."