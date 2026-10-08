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Военное присутствие США в Латвии укрепляет военную готовность США - Браже 1 65

Политика
Дата публикации: 08.10.2026
LETA
Изображение к статье: Браже
ФОТО: LETA

Усиление военного присутствия США в Латвии вносит практический вклад в безопасность всего региона, а также укрепляет военную готовность и технологические возможности США, подчеркнула министр иностранных дел Байба Браже.

Как сообщили агентству ЛЕТА в Министерстве иностранных дел, в четверг Браже встретилась в Риге с конгрессменом Палаты представителей США Хосе Луисом Корреа и делегацией советников Конгресса США. Основное внимание на встрече было уделено увеличению военного присутствия и инвестиций США в Латвии, сотрудничеству в сфере новых технологий, безопасности границ и борьбе с нелегальной миграцией, а также поддержке Украины.

Министр поблагодарила Конгресс США за многолетнюю поддержку безопасности Латвии и стран Балтии, подчеркнув значение Балтийской инициативы в области безопасности для укрепления обороноспособности региона. По ее словам, участие США в обеспечении европейской безопасности и прочное трансатлантическое партнерство являются важными предпосылками сильного НАТО.

Стороны обсудили ситуацию с безопасностью в Балтийском регионе, включая гибридные угрозы со стороны России и Беларуси, укрепление восточной границы Латвии, борьбу с нелегальной миграцией и ее инструментализацией, а также необходимость противодействовать военному сотрудничеству России и Ирана.

Браже подчеркнула необходимость сохранять долгосрочную военную, политическую и экономическую поддержку Украины и одновременно усиливать санкционное давление на Россию для достижения справедливого и прочного мира.

Также обсуждалось экономическое сотрудничество Латвии и США, в частности в сфере энергетики, искусственного интеллекта, беспилотников и других технологий двойного назначения, оборонной промышленности и привлечения инвестиций. Браже отметила потенциал Латвии в области инноваций, исследований и развития технологий, особенно в оборонном секторе.

Делегация советников Конгресса США находится в Латвии с визитом с 7 по 10 октября. В рамках визита запланированы встречи с государственными должностными лицами, представителями Сейма, экспертами в сфере безопасности и обороны, исследователями и представителями академической среды, а также посещение инновационных предприятий и военных объектов.

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#НАТО #США #Украина #санкции #Латвия #энергетика #безопасность #политика
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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