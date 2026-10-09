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Что будут есть жители Латвии в случае ЧС и кого обеспечат продуктами в первую очередь 1 558

Политика
Дата публикации: 09.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Запас продуктов

Министерство земледелия Латвии продвигает на согласование проект распоряжения о выделении из государственного бюджета 9 млн евро на создание продовольственных резервов для использования в случае угроз национальной безопасности и других кризисных ситуаций. Об этом свидетельствует информация на портале нормативных актов.

В министерстве поясняют, что действовавшее до сих пор законодательство не предусматривало закупку продовольствия в государственную собственность. Поэтому в случае возникновения угрозы государству пришлось бы выделять значительные дополнительные средства на фактическое приобретение продуктов, что создало бы серьезную нагрузку на бюджет.

Создание запасов заблаговременно позволит снизить потенциальные расходы во время кризиса и повысить устойчивость страны. В Минземледелия считают продовольственные резервы важным элементом национальной безопасности, который позволит обеспечить население продуктами в чрезвычайных обстоятельствах.

На что направят 9 млн евро

Средства планируется использовать не только для закупки продуктов, но и для покрытия административных расходов ООО «Управляющий публичными активами Possessor», которому поручено организовать создание и поддержание резервов.

До 31 декабря 2027 года общие расходы на реализацию мероприятий не должны превысить 9 млн евро. В эту сумму входят:

  • 96 885 евро — административные расходы Possessor за четвертый квартал 2026 года;

  • 8,903 млн евро с учетом НДС — предполагаемые расходы на закупку, обновление, хранение и логистику продовольственных резервов, а также связанные с их созданием административные затраты в 2027 году.

При этом конкретный состав запасов пока не определен. Закупки еще не начались, а Possessor предстоит разработать план формирования резервов. Поэтому вопрос о выделении 8,903 млн евро на мероприятия 2027 года планируется отдельно вынести на рассмотрение правительства.

Кого обеспечат продуктами в первую очередь

Как сообщалось ранее, 28 июля правительство одобрило поправки к правилам, предусматривающие передачу компании Possessor полномочий по созданию и поддержанию продовольственных резервов. Это должно позволить приступить к формированию запасов как можно скорее.

В первую очередь продуктами планируется обеспечивать:

  • людей, перемещенных внутри страны;

  • лиц, находящихся в учреждениях на полном государственном или муниципальном обеспечении, а также персонал этих учреждений;

  • людей, участвующих в ликвидации последствий угроз государству.

Продовольственные запасы будут принадлежать государству. При необходимости их смогут использовать не только в случае угроз национальной безопасности, но и при других кризисах — например, наводнениях или масштабных чрезвычайных ситуациях. Такое использование должно быть отдельно предусмотрено решением правительства.

Продукты будут закупать преимущественно в Латвии

Предполагается, что основу государственных запасов составят продукты латвийского производства. В первую очередь закупки будут проводить у местных производителей.

Хранить продовольствие планируется непосредственно у производителей, обеспечивая его регулярное обновление с учетом сроков годности.

Еще 30 июня правительство Латвии поддержало информационное сообщение о выделении 9 млн евро на создание продовольственных резервов.

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#Латвия #национальная безопасность #правительство
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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