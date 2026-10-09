Вопреки ожиданиям и прогнозам, абсолютный победитель этих выборов Андрис Кулбергс (Объединенный список) не бросился сразу же создавать новое правительство. Более того, он передумал даже пока проводить консультации с потенциальными партнерами по будущему правительству. На это есть три причины.

Первая - Кулбергс решил провести сперва обсуждение поствыборной ситуации со своими же соратниками по Объединенному списку. По слухам, часть активистов Объединенного списка, состоящего, кстати, из трех партий и одной общественной организации,выразила тревого по поводу возможного включения в коалицию "Нового Единства". Они полагают - и не без оснований! - что избиратели такого кульбита не поймут. Все-таки избиратели голосовали за ОС именно потому, что разочаровались в "Новом Единстве" и хотят перемен. Кулбергс, понимая цену ошибки, хочет все обсудить и взвесить.

Вторая - пауза позволит все спокойно проанализировать и выбрать самый оптимальный вариант действий. К тому же новый Сейм вступит в свои права только 3-го ноября и значит президент официально поручит Кулбергсу начать формирование правительства не раньше 3-го ноября. Эти три недели до данного решения Ринкевича можно использовать для поиска возможных кандидатов на те или иные министерские посты.

И третья причина - Кулбергс решил прийти на переговоры с возможными партнерами по власти уже с конкретным планом крайне жестких реформ и изменений. И это будет проверка для партнеров - готовы ли они эти радикальные изменения, включая резкое сокращение расходов, министерств, ведомств, создание фонда развития и т.п., поддержать. Если нет, то тогда старый-новый премьер будет искать другие варианты коалиции.