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Дележ власти на паузе. Почему и что дальше? 0 34

Политика
Дата публикации: 09.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Андрис Кулбергс

Андрис Кулбергс

ФОТО: LETA

Андрис Кулбергс сперва хочет подготовить "подарок" для возможных партнеров по новой коалиции.

Вопреки ожиданиям и прогнозам, абсолютный победитель этих выборов Андрис Кулбергс (Объединенный список) не бросился сразу же создавать новое правительство. Более того, он передумал даже пока проводить консультации с потенциальными партнерами по будущему правительству. На это есть три причины.

Первая - Кулбергс решил провести сперва обсуждение поствыборной ситуации со своими же соратниками по Объединенному списку. По слухам, часть активистов Объединенного списка, состоящего, кстати, из трех партий и одной общественной организации,выразила тревого по поводу возможного включения в коалицию "Нового Единства". Они полагают - и не без оснований! - что избиратели такого кульбита не поймут. Все-таки избиратели голосовали за ОС именно потому, что разочаровались в "Новом Единстве" и хотят перемен. Кулбергс, понимая цену ошибки, хочет все обсудить и взвесить.

Вторая - пауза позволит все спокойно проанализировать и выбрать самый оптимальный вариант действий. К тому же новый Сейм вступит в свои права только 3-го ноября и значит президент официально поручит Кулбергсу начать формирование правительства не раньше 3-го ноября. Эти три недели до данного решения Ринкевича можно использовать для поиска возможных кандидатов на те или иные министерские посты.

И третья причина - Кулбергс решил прийти на переговоры с возможными партнерами по власти уже с конкретным планом крайне жестких реформ и изменений. И это будет проверка для партнеров - готовы ли они эти радикальные изменения, включая резкое сокращение расходов, министерств, ведомств, создание фонда развития и т.п., поддержать. Если нет, то тогда старый-новый премьер будет искать другие варианты коалиции.

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#выборы #коалиция #реформы #переговоры #министерства #правительство #политика
Автор - Абик Элкин
Абик Элкин
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