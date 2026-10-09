Минземледелия отменило подготовленные поправки к действующим правилам и разработает новый нормативный акт. Запрет планируется распространить на широкий перечень продовольственных товаров, в том числе кофе, чай, сладости, шоколад, выпечку, соусы и напитки.

Министерство земледелия Латвии (МЗ) отменило направленные на согласование поправки к правилам Кабинета министров, предусматривавшие расширение и уточнение списка запрещённых к ввозу товаров российского и белорусского происхождения. В список планировалось включить продукты питания, импорт которых продолжается и в 2026 году. Об этом свидетельствует информация, опубликованная на портале правовых актов.

В министерстве пояснили, что подготовленное дело о внесении поправок необходимо отменить, поскольку планируемые изменения затрагивают более 50% содержания действующих правил о запрещённых к ввозу в Латвию сельскохозяйственных продуктов и кормов. Для обеспечения ясности и прозрачности регулирования МЗ подготовит новый проект нормативного акта, который заменит действующие правила.

В министерстве указывают, что в 2026 году в Латвию по-прежнему импортируется ряд продовольственных товаров российского и белорусского происхождения, на которые действующий запрет не распространяется. Поэтому продукты из этих стран продолжают поступать на латвийский рынок, что обусловливает необходимость пересмотреть и расширить перечень запрещённых товаров.

С учётом предусмотренного поправками к Закону о сельском хозяйстве и развитии села расширения запрета — чтобы он охватывал не только сельскохозяйственную продукцию и корма, но и продукты питания из России и Беларуси, — необходимо уточнить и правила Кабинета министров. Запрет также должен распространяться на ввоз в Латвию сельскохозяйственных товаров, кормов и продуктов питания российского или белорусского происхождения из других третьих стран, сообщили в министерстве.

Какие товары планируется включить в список

Подготовленный МЗ проект правил предусматривает дополнить перечень запрещённых товаров всеми продуктами, относящимися к определённым разделам Комбинированной номенклатуры Европейского союза. В частности, речь идёт о следующих категориях:

кофе, чай, мате и пряности;

шеллак, смолы, растительные соки и экстракты;

растительные материалы для плетения и другие продукты растительного происхождения;

животные и растительные жиры и масла, а также продукты их переработки;

сахар и сахаристые кондитерские изделия;

какао и продукты из него;

продукты переработки зерновых, муки, крахмала или молока;

мучные кондитерские изделия;

различные пищевые продукты;

напитки, спирт и уксус;

табак и заменители табака.

При этом запрет не будет распространяться на товары, которые водитель транспортного средства ввозит для собственных повседневных потребностей в питании во время перевозки.

В МЗ подчёркивают, что указанные в проекте группы товаров представляют собой продукцию, реализуемую в розничной торговле. Эти товары не являются уникальными и могут быть заменены аналогичными изделиями, представленными на рынке, в том числе на внутреннем рынке ЕС.

По оценке министерства, торговцы смогут заменить такие товары, сменив поставщиков и пересмотрев ассортимент, а жителям придётся скорректировать свои потребительские привычки. При этом серьёзных непреодолимых трудностей такие изменения не вызовут. Экономическое влияние запрета на импорт этих товаров МЗ оценивает как ограниченное и приемлемое.

Сейм уже поддержал расширение запрета

Ранее сообщалось, что 1 октября этого года депутаты Сейма приняли поправки к Закону о сельском хозяйстве и развитии села, предусматривающие расширение действующего в Латвии национального запрета на импорт товаров российского и белорусского происхождения.

Подготовленные МЗ изменения создают правовую основу для распространения запрета и на продукты питания, страной происхождения которых являются Россия или Беларусь. Таким образом власти намерены ограничить поступление этих товаров на латвийский рынок.

До сих пор национальный запрет на импорт распространялся только на сельскохозяйственную продукцию и корма. Министерство подчёркивало необходимость расширить сферу действия регулирования, включив в него также продукты питания — например, конфеты, карамель, шоколад, печенье и другие мучные кондитерские изделия, соусы, готовые супы, безалкогольные напитки и пиво.

Для распространения запрета на эти категории продуктов требовалось внести изменения в Закон о сельском хозяйстве и развитии села.

Принятые нормы предусматривают запрет на импорт в Латвию продовольственных товаров российского и белорусского происхождения даже в том случае, если их ввозят через другие третьи страны. Вместе с тем ограничения не затронут транзит этих товаров и их поставки в другие государства — члены ЕС.

За семь месяцев импорт составил 24,9 млн евро

Согласно данным внешней торговли МЗ, за первые семь месяцев 2026 года из России и Беларуси в Латвию были ввезены сельскохозяйственные товары, корма и продукты питания общей стоимостью 24,9 млн евро.

Из этой суммы:

18,3 млн евро пришлось на сельскохозяйственную продукцию и корма;

6,6 млн евро — на продукты питания.

В качестве стран назначения в декларациях указывались как Латвия, так и другие государства — члены ЕС.

В министерстве отмечают, что расширение запрета на импорт продолжает проводимую Латвией с 2022 года политику по сокращению экономических связей с Россией и Беларусью и укреплению безопасности страны. Предусмотренные изменения ограничения обосновываются соображениями государственной безопасности и защиты общественной морали.