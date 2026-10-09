Каким может быть следующее правительство — узнаем не раньше чем недели через три, когда политики «переварят» результаты выборов и проведут первые неформальные переговоры о создании новой правящей коалиции.

Даже если вдруг политики успеют договориться о дележе пирога власти очень быстро, всё равно президент, уважая Сатверсме, назовёт кандидата в премьеры, то есть поручит создание правительства не раньше начала полномочий 15-го Сейма — то бишь 3 ноября. Затем уже претендент на пост главы правительства приступит к официальным переговорам. На это уйдёт, в самом лучшем случае, ещё неделя...

Таким образом, едва ли новое правительство появится у нас раньше 10 ноября. Реалистичный сценарий, памятуя об опыте прошлых лет, — это утверждение правительства в первой половине декабря, с тем чтобы парламент успел до рождественских каникул принять бюджет-2027.

Обрезание на полмиллиарда. Реально ли?

Уже известно, что в бюджете на следующий год ожидается... дыра в размере 450 миллионов! То есть вместо того, чтобы прибавить деньжат медицине, внутренней безопасности, сфере благосостояния (прежде всего — на демографию), новому правительству предстоит сократить расходы практически на полмиллиарда евро!

Оговоримся сразу: сделать это почти нереально. Буквально на днях пока ещё премьер Кулбергс поручил Минфину подготовить проекты решений о заморозке роста заработной платы и прекращении выплат премий и денежных призов работникам госуправления.

«Подписал распоряжение о замораживании базовых зарплат должностных лиц и в 2027 году. Это касается и премьера, министров и депутатов Сейма.

Министерству финансов поручено подготовить предложения по ограничению государственных расходов — пересмотреть премии, траты на услуги, длительные вакансии и другие расходы. Больше не будут тратиться деньги в декабре.

Требую также заморозить все декабрьские месячные закупки. Мы прекратим традицию расходовать деньги на закупки и выплаты в декабре, чтобы деньги остались в 2027 году. Если мы требуем экономить государству, надо начинать самим с себя», — сообщил в социальных сетях премьер Кулбергс.

Радикальные шаги уже новой власти

Это, конечно, всё замечательно, но позволит сэкономить максимум 10–15 миллионов евро. А что дальше? Пойдёт ли новое правительство на радикальные шаги в виде объединения министерств и серьёзного сокращения госаппарата? Это может дать экономию в размере ещё 70–80 миллионов. Если сократить до минимума все госзакупки, ещё можно сэкономить миллионов 150–200...

Рискнём предположить, что если на то будет, как принято говорить, политическая воля, то сократить расходы на 450 миллионов вполне реально. Вопрос в другом — будут ли новые правящие готовы оставить с протянутой рукой, к примеру, сферу здравоохранения, которая нуждается дополнительно минимум в 300 миллионах евро?

Скорее всего — да! Во-первых, до ближайших выборов — одновременно в самоуправления и в Европарламент — ещё почти три года, и вполне можно «потерпеть» протесты эскулапов. А во-вторых, всегда можно ещё и пристыдить медиков — мол, в условиях гибридной войны, когда все средства и силы нужно бросать на оборону, вы требуете дополнительных ассигнований на медицину!

Так или иначе, но «заделывать» дырку в бюджете и искать дополнительные источники доходов предстоит уже следующему правительству. Заметим, что ни одна из партий, участвующих в выборах, не обещала... повысить налоги.

Интересно, будут ли новые правящие «отказываться» после выборов от своих обещаний. Если всё-таки политики не рискнут повышать налоги, то им придётся снова брать кредиты, увеличивая госдолг страны. При нынешнем состоянии экономики и уровне ВВП Латвия не сможет профинансировать все приоритеты, все потребности страны только за счёт реальных доходов казны.

Особенно это относится к оборонной сфере, которая с каждым годом требует всё более существенных инвестиций — и из-за инфляции, и из-за необходимости закупать современные военные технологии.

Отметим, что подготовка бюджета изначально не входила в приоритеты нынешнего правительства — сразу было решено, что бюджет-2027 будут утверждать следующие Сейм и правительство. Это уже традиция — в выборный год уходящие правительство и парламент бюджет следующего года не затрагивают.

Готовимся вложить ещё 100 миллионов?

Но зато от этого «временного» правительства Кулбергса ждали решения тех проблем, которые нельзя было отложить на потом. В частности, проблемы airBaltic.

Сказать, что Кулбергс и Ко эту проблему решили или хотя бы сняли остроту проблемы, — что называется, язык не поворачивается. Максимум, что удалось сделать, — «отправить» авиакомпанию в американский суд и при помощи специальной процедуры правовой защиты фактически предотвратить де-юре банкротство авиакомпании.

Сейчас удалось привлечь новых кредиторов, которые взяли в залог выкупленные этими же кредиторами у лизинговых компаний самолёты.

Да, авиакомпания получила возможность дальше летать, но при этом латвийское государство потеряло не только вложенные в airBaltic деньги, но и контроль над авиакомпанией. Теперь, чтобы сохранить хоть какое-то влияние на авиакомпанию, государство должно будет купить 25% плюс одну акцию.

То есть минимум государство — то есть латвийские налогоплательщики — должны будут вложить ещё 100 миллионов евро. Но, судя по всему, сумма ещё может возрасти. Правда, всё это будет уже после выборов.

Доживём до 2034-го?

Кулбергс и Ко не помогли прояснить и судьбу проекта века Rail Baltica — максимум, что удалось сделать, так это «договориться» с Литвой и Эстонией о том, что Rail Baltica может быть построена реально не в 2030 году, а в 2034-м.

Впрочем, главный вопрос остаётся — получим ли мы от Брюсселя обещанное когда-то европейское финансирование на реализацию Rail Baltica в размере 85 процентов.

Главная проблема в том, что первоначальные расчёты оказались, мягко говоря, ошибочными. Согласитесь, есть разница — 85 процентов от 3,5–4 миллиардов или от 10–12 миллиардов!

Погорячился с обещаниями

Кулбергс, вступая в должность премьера, явно погорячился и выступил с обещаниями, которые или невозможно выполнить вовсе — по политическим причинам, или просто невозможно успеть выполнить за четыре месяца до выборов.

Многие проблемы глава правительства лишь обозначил, но даже не попытался решить. Например, премьер долго сокрушался по поводу системы управления госпредприятиями, называя эту систему политическими пансионатами: просто нужные люди уселись в тёплые кресла, получают огромные зарплаты, а результата нет, и государство фактически не контролирует эти предприятия, то есть свою собственность. Однако пока так ничего и не изменилось...

Кулбергс жаловался, что его бесит удручающая бюрократия в нашей стране, но и он оказался перед ней бессилен.

Впрочем, это не помешало ему переизбираться. Так что сбежать от проблем не удастся.