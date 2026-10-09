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Хотели поднять тариф на 300%, получилось на 25%: почему Латвия не смогла резко подорожать транзит российского зерна 4 2210

Политика
Дата публикации: 09.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: зерно
ФОТО: Unsplash

Попытка правительства Латвии сделать транзит российского зерна экономически невыгодным за счет резкого повышения платы за железнодорожную инфраструктуру столкнулась с юридическими ограничениями. Вместо планировавшегося трехкратного увеличения компания LatRailNet смогла повысить тариф примерно на четверть и теперь ждет разъяснений Еврокомиссии.

Правительство рассчитывало ускорить прекращение транзита зерна из России и других стран-агрессоров, существенно увеличив стоимость использования латвийской железнодорожной инфраструктуры. Однако реализовать первоначальный план пока не удалось, сообщает LSM.lv.

Компания LatRailNet, отвечающая за определение инфраструктурных тарифов, повысила плату примерно на 25%, хотя правительство призывало установить ее на уровне 300% от прежней.

В компании утверждают, что пошли настолько далеко, насколько позволяют действующие правила Евросоюза.

«Плата за инфраструктуру — не транзитный сбор, который можно установить одной цифрой. Она должна основываться на экономических расчетах и затратах», — пояснила председатель правления LatRailNet Юстина Худенко.

По ее словам, при расчете был применен максимально возможный уровень затрат, в результате чего тариф удалось увеличить примерно на четверть. Юридических оснований для его трехкратного повышения компания не нашла.

Таким образом, проблема заключается не только в том, кто устанавливает тариф. Европейские нормы требуют, чтобы плата за использование железнодорожной инфраструктуры была экономически обоснована и связана с затратами на предоставление соответствующей услуги.

В конце сентября Сейм принял поправки к закону о железной дороге, позволяющие быстрее пересматривать и вводить новые инфраструктурные тарифы. Однако конкретного размера повышения депутаты в законе не закрепили.

«Закон не определяет величину повышения. Кабинет министров призвал LatRailNet установить тариф на уровне 300% от прежнего, но это было лишь предложение правительства», — пояснила руководитель юридического бюро Сейма Дина Мейстере.

К аналогичному выводу первоначально пришла и Государственная железнодорожная администрация. По ее оценке, законодательство ЕС не позволяет устанавливать плату за инфраструктуру выше уровня, который можно обосновать фактическими расходами на соответствующую услугу.

Это означает, что простая передача полномочий другой организации сама по себе проблему не решит: те же европейские ограничения придется соблюдать и новому оператору тарифной системы.

Ранее премьер-министр Андрис Кулбергс заявил, что для ускорения прекращения транзита зерна из стран-агрессоров LatRailNet следует ликвидировать, а ее функции передать Комиссии по регулированию общественных услуг.

В самой LatRailNet предупреждают, что ликвидация компании может оказаться значительно сложнее, чем кажется, а возможность резкого повышения тарифов от этого автоматически не появится.

Теперь компания обратилась за разъяснениями непосредственно в Еврокомиссию, чтобы выяснить, существует ли юридическая возможность увеличить плату сильнее. Ответ ожидается примерно через две недели, хотя Еврокомиссия не обязана предоставлять такое разъяснение.

Таким образом, дальнейшая судьба идеи трехкратного повышения тарифа пока остается неопределенной: политическое решение есть, но для его реализации необходимо найти механизм, который не будет противоречить правилам ЕС.

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#транзит #Латвия #Еврокомиссия #экономика #Евросоюз #Россия #политика
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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