Латвийская ассоциация журналистов (ЛАЖ) призывает избранных депутатов 15-го Сейма и будущих членов правительства проводить политику, которая укрепляет редакционную независимость, безопасность журналистов и доступность качественной информации во всех регионах страны.

Как говорится в заявлении ассоциации, приверженность свободе СМИ должна проявляться не только в декларациях, но и в повседневной работе политиков — при ответах на неудобные вопросы журналистов, обеспечении равного доступа к информации, принятии бюджетных решений и разработке правил работы медиа.

Политики не должны влиять на редакционную повестку

В ассоциации напоминают, что депутаты, вступая в должность, обещают соблюдать Конституцию Латвии, статья 100 которой защищает свободу слова, право получать и распространять информацию, а также запрещает цензуру.

«Общество имеет право знать, как принимаются решения и используется доверенная ему власть, а задача журналистов — проверять это, в том числе выявлять ошибки и задавать вопросы, на которые должностным лицам неудобно отвечать», — подчеркивает ЛАЖ.

По мнению ассоциации, между политической властью и работой редакций должна существовать четкая граница. Политики не должны определять редакционную повестку, выбирать удобных им журналистов или указывать, какие вопросы разрешено задавать.

Также недопустимо использовать финансирование, надзорные полномочия, государственную рекламу или назначения должностных лиц для получения выгодного освещения событий либо наказания СМИ за критику.

В ЛАЖ считают, что ссылки на государственную безопасность не должны служить прикрытием для необоснованного ограничения свободы слова и доступа к информации. При назначении руководителей и членов органов управления и надзора за СМИ главным критерием должны быть профессиональная компетентность и независимость, а не политическая лояльность.

Общественным СМИ нужно стабильное финансирование

Ассоциация призывает соблюдать принцип независимости и в отношениях властей с общественными СМИ. Их финансирование должно быть достаточным, предсказуемым и защищенным от политического давления, чтобы редакции могли самостоятельно планировать свою работу и развитие.

В ЛАЖ также подчеркивают, что независимая журналистика невозможна без безопасных условий труда. Государство должно своевременно реагировать на угрозы, преследование и нападения на журналистов, в том числе в интернете, обеспечивать защиту источников информации и эффективную защиту от SLAPP-исков — стратегических судебных разбирательств, направленных на запугивание или подавление общественной активности.

Политиков призывают избегать риторики, усиливающей враждебность к журналистам. Аргументированная критика работы СМИ допустима, однако личные нападки, угрозы и представление журналистов как врагов общества неприемлемы.

«Должностные лица должны своевременно отвечать на вопросы и обеспечивать равный доступ к информации независимо от того, насколько критично настроена редакция», — говорится в заявлении.

Фонд поддержки СМИ предлагают развивать, а не передавать надзорному органу

По мнению ЛАЖ, для независимой журналистики необходимы экономически устойчивые СМИ, способные нанимать профессиональных сотрудников.

Ассоциация выступает за развитие Фонда поддержки СМИ (MAF) как стабильного долгосрочного инструмента для укрепления качественной и региональной журналистики, разнообразия медиа и латышского языка.

Распределение средств, считают в организации, должно основываться на прозрачных и единообразно применяемых критериях, независимой профессиональной оценке и публичном обосновании решений.

При этом ЛАЖ не поддерживает передачу управления фондом Национальному совету по электронным СМИ (NEPLP), поскольку надзор за медиа и распределение финансирования не следует сосредоточивать в руках одного учреждения.

Ассоциация также призывает искать решения проблемы влияния глобальных цифровых платформ на экономическую устойчивость латвийских СМИ. В частности, предлагается оценить возможность введения налога на цифровые услуги, а также добиться справедливой оплаты за использование контента латвийских медиа на цифровых платформах и в системах искусственного интеллекта.

Новое регулирование должно защищать журналистов

ЛАЖ считает, что будущее законодательство о СМИ должно укреплять редакционную независимость, защиту источников информации и право общества получать сведения. Оно также должно соответствовать требованиям Европейского акта о свободе СМИ.

При определении понятий «медиа» и «журналист» нельзя необоснованно сужать круг лиц, имеющих право на профессиональную защиту, исключать внештатных журналистов или создавать препятствия для их работы, которыми можно злоупотреблять в политических целях.

Одновременно ассоциация выступает за развитие саморегулирования СМИ и механизмов профессиональной этики. Проблемы качества журналистики, подчеркивает ЛАЖ, не должны использоваться как предлог для политического контроля над содержанием публикаций.

Все решения, существенно влияющие на работу медиа, следует принимать после своевременных консультаций с журналистами, редакциями, профессиональными организациями и исследователями — на этапе, когда еще возможно повлиять на содержание этих решений.

В Латвии уже утверждены основные направления медиаполитики на 2024–2027 годы и план их реализации. Ассоциация призывает новый Сейм и правительство выполнить предусмотренные меры, оценить достигнутые результаты и заблаговременно согласовать с отраслью политику на следующий период.

ЛАЖ заявляет о готовности участвовать в этой работе, представлять предложения и давать профессиональную оценку. При этом организация обещает публично выступать против решений и действий, угрожающих безопасности журналистов, независимости редакций или праву общества знать.

Ассоциация призывает 15-й Сейм и формируемое правительство обеспечить условия, в которых журналисты смогут свободно проверять работу парламента и кабинета министров без необоснованного политического, экономического или юридического давления.