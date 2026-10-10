Депутат Сейма от Нацобъединения Артурс Бутанс в социальной сети X поделился своими соображениями относительно финансовой ситуации в стране: "Финансовая ситуация в стране на 2027-2030 годы обещает быть слишком серьезной, чтобы правительство ограничилось лишь сокращением числа министерств.

Сокращение публичных закупок и ужесточение контроля — главный инструмент, если мы хотим сократить расходы и уменьшить коррупцию, а не просто декларативно внести небольшие изменения.

Новое правительство должно сделать это уже начиная с бюджета следующего года и введения нового закона о закупках с 1 января."