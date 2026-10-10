Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

«Финансовая ситуация обещает быть очень серьезной...» 0 205

Политика
Дата публикации: 10.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Артурс Бутанс

Артурс Бутанс

Депутат Сейма предупреждает.

Депутат Сейма от Нацобъединения Артурс Бутанс в социальной сети X поделился своими соображениями относительно финансовой ситуации в стране: "Финансовая ситуация в стране на 2027-2030 годы обещает быть слишком серьезной, чтобы правительство ограничилось лишь сокращением числа министерств.

Сокращение публичных закупок и ужесточение контроля — главный инструмент, если мы хотим сократить расходы и уменьшить коррупцию, а не просто декларативно внести небольшие изменения.

Новое правительство должно сделать это уже начиная с бюджета следующего года и введения нового закона о закупках с 1 января."

×
#финансы #коррупция #закупки #бюджет #министерства #правительство #экономика #политика
Автор - Абик Элкин
Абик Элкин
Все статьи
0
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Продукты из России и Беларуси
Изображение к статье: Запас продуктов
Изображение к статье: зерно
Изображение к статье: Государственные финансы Латвии Эксклюзив!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Классика
Люблю!
Иконка видео
Политика
Изображение к статье: Рижский троллейбус Иконка видео
Наша Латвия
Изображение к статье: Проникновение на базу
Наша Латвия
1
Изображение к статье: Младенец
Наша Латвия
Изображение к статье: Уход за пятками
Люблю!
Изображение к статье: Классика
Люблю!
Иконка видео
Политика
Изображение к статье: Рижский троллейбус Иконка видео
Наша Латвия

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео