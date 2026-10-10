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МИД призывает граждан Латвии не ездить в Саудовскую Аравию 0 181

Политика
Дата публикации: 10.10.2026
BB.LV

«Ситуация с безопасностью в регионе по-прежнему остается сложной, поэтому мы призываем путешественников тщательно оценить необходимость поездки в Саудовскую Аравию», – сообщили в латвийском внешнеполитическом ведомстве.

Граждан Латвии, которые уже находятся в Саудовской Аравии, призывают следовать указаниям местных государственных органов.

Дипломаты особо предостерегают путешественников от посещения границы Саудовской Аравии с Йеменом.

Также сообщается, что по всей Саудовской Аравии возможны нарушения воздушного сообщения, закрытие воздушного пространства и отмены рейсов. Путешественникам рекомендуем продолжать связываться с авиакомпаниями по поводу изменений рейсов и следить за объявлениями авиакомпаний в социальных сетях.

В чрезвычайной ситуации жителей Латвии призывают связаться с круглосуточным дежурным Консульского департамента Министерства иностранных.

Что там творится

Ракеты попали непосредственно в терминал 3 международного аэропорта Эр-Рияда, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на саудовских чиновников. Есть многочисленные пострадавшие. Проведена эвакуация, работа аэропорта остановлена.

По данным Associated Press, удар пришелся на комплекс терминалов 3 и 4. В атаке подозревают йеменских хуситов, которые неоднократно обстреливали аэропорт в последние дни.

WSJ пишет, что продолжающиеся атаки угрожают туризму, деловой активности и привлечению инвестиций в Саудовскую Аравию.

При этом, по данным AP, у королевства сокращаются запасы ракет-перехватчиков. Эр-Рияд уже обратился к другим странам за помощью в усилении ПВО.

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#терроризм #авиация #кризис #Латвия #безопасность #Саудовская Аравия #дипломатия #политика
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
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