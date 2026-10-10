«Ситуация с безопасностью в регионе по-прежнему остается сложной, поэтому мы призываем путешественников тщательно оценить необходимость поездки в Саудовскую Аравию», – сообщили в латвийском внешнеполитическом ведомстве.
Граждан Латвии, которые уже находятся в Саудовской Аравии, призывают следовать указаниям местных государственных органов.
Дипломаты особо предостерегают путешественников от посещения границы Саудовской Аравии с Йеменом.
Также сообщается, что по всей Саудовской Аравии возможны нарушения воздушного сообщения, закрытие воздушного пространства и отмены рейсов. Путешественникам рекомендуем продолжать связываться с авиакомпаниями по поводу изменений рейсов и следить за объявлениями авиакомпаний в социальных сетях.
В чрезвычайной ситуации жителей Латвии призывают связаться с круглосуточным дежурным Консульского департамента Министерства иностранных.
Что там творится
Ракеты попали непосредственно в терминал 3 международного аэропорта Эр-Рияда, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на саудовских чиновников. Есть многочисленные пострадавшие. Проведена эвакуация, работа аэропорта остановлена.
По данным Associated Press, удар пришелся на комплекс терминалов 3 и 4. В атаке подозревают йеменских хуситов, которые неоднократно обстреливали аэропорт в последние дни.
WSJ пишет, что продолжающиеся атаки угрожают туризму, деловой активности и привлечению инвестиций в Саудовскую Аравию.
При этом, по данным AP, у королевства сокращаются запасы ракет-перехватчиков. Эр-Рияд уже обратился к другим странам за помощью в усилении ПВО.
#CeļoDroši
Svarīga informācija ceļotājiem uz Saūda Arābiju 🇸🇦
🟡 Drošības situācija reģionā vēl joprojām ir sarežģīta, tādēļ aicinām ceļotājus stingri izvērtēt nepieciešamību doties uz Saūda Arābiju. Latvijas valstspiederīgos, kuri jau uzturas Saūda Arābijā, aicinām sekot vietējo valsts iestāžu norādījumiem.
‼️ Īpaši brīdinām ceļotājus neapmeklēt Saūda Arābijas pierobežu ar Jemenu!
⚠️ Vēršam uzmanību, ka visā Saūda Arābijā iespējami gaisa satiksmes traucējumi, gaisa telpas slēgšana un atcelti avioreisi. Ceļotājiem aicinām turpināt sazināties ar aviokompānijām par lidojumu izmaiņām un sekot aviokompāniju paziņojumiem sociālajos tīklos.
☎️ Ārkārtējā situācijā aicinām nekavējoties sazināties ar Ārlietu ministrijas Konsulārā departamenta diennakts dežurantu pa tālruni: +371 26337711 vai e-pastu: [email protected].— Ārlietu ministrija 🇱🇻 | #atbalstuUkrainu 🇺🇦 (@Arlietas) October 10, 2026
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