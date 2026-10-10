Дональд Трамп считает, что Украине нужен новый лидер. Владимир Зеленский, по словам президента США, мог бы положить конец конфликту с Россией много раз, но не делает этого.

«Я думаю пришло время Украине избрать нового президента», — сказал он, отвечая на вопросы журналистов.

"Зеленский мог уже много раз урегулировать этот конфликт, но предпочёл этого не делать. Мы сказали ему: "Делай с Россией что хочешь, только не бей по нефтеперерабатывающим заводам, потому что это создаёт мировую проблему". А он хочет создавать проблемы всему миру. Из-за него могут пострадать наши фермеры и животноводы, которым нужно дизельное топливо, ведь Россия поставляет значительную его часть на мировой рынок", - заявил президент США.

Выборы президента на Украине должны были состояться в конце марта 2024 года, но не были проведены из-за военного положения. В мае истек пятилетний срок полномочий Зеленского.