Бывший политик Эдгарс Яунупс в социальной сети facebook прокомментировал ситуацию после выборов - возможный состав коалиции и правительства. Также эксперт пояснил, почему Кулбергс будет следующие 4 года несменяемым премьером.

"Как я уже говорил, это исторический шанс. Не потому, что произошло какое-то чудо, просто, в результате различных объективных и субъективных стечений обстоятельств одной партии на выборах в Латвии удалось получить свыше 40% мандатов в следующем Сейме. Это дает возможность делать по-другому? Думаю, да. Есть возможность не создавать коалицию, чтобы не увязнуть в привычном паттерне, что приведет к политически бюрократическим процедурам работы коалиции, где совсем быстро мелкие партнеры будут тормозить и процессуально и политически «кусать" крупного партнера, лишь бы получить очки.

Если бы Кулбергс не только сказал, что раздумывает, но и действовал бы, не создавая коалицию и пригласив в правительство без коалиционного договора по одному представителю от Нового Единства и Нацобъединения, но только тех, кого сам хочет - например, министра обороны нынешнего правительства Мелниса и министра внутренних дел Домбравы, вернул бы руководство Сейма Нацобъединению, поделил бы на половину руководство комиссиями в Сейме между ОС, Нацобъединением, Новым Единством и Латвией на первом месте, то это была бы настоящая возможность изменить в Латвии траекторию неудач политики. Андрис Кулбергс сделал бы попытку, которая стоила бы «миллиарда» и я верю, что может получиться. Это позволило бы гораздо проще и реализовать желание самого Кулбергса пригласить в ряд руководств министерств профессионалов со стороны (на мой взгляд, для финансов, экономики, сообщения и образования это даже обязательно необходимо).

Остается надеяться, что Кулбергс это сделает. Ранее такой возможности не было, так как это можно пытаться делать только с 40 плюс мандатами. С меньшим нельзя. И еще. Мы же так хотим жить, как в Скандинавии. Там подобные модели действуют. Потому что если нет, то я говорю, что все будет как всегда, только разочарование будет еще более острым. Если да, то как минимум, Кулбергс «непотопляем» в этом Сейме и может проработать четыре года и показать результат.

P.S. Почему непотопляем? Потому что против него не могут объединиться остальные. И из-за токсичности Степаненко, и из-за несовместимости Прогрессивных и Нацобъединения, и из-за отторжения Латвии на первом месте и Нового Единства и т.д. Поэтому говорю, что если Кулбергс не решится, то сам только будет виноват. У него на руках все карты", - убежден эксперт.