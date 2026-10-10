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Соглашение Трампа и Путина о дизельном топливе посылает противоречивый сигнал - МИД 5 456

Политика
Дата публикации: 10.10.2026
LETA
Изображение к статье: МИД Латвии

Объем дизельного топлива, о поставках которого президент США Дональд Трамп договорился с российским диктатором Владимиром Путиным, не является существенным, однако сам сигнал о смягчении санкций является противоречивым посланием России и международному сообществу, заявили агентству ЛЕТА в Министерстве иностранных дел (МИД).

В пятницу Трамп объявил, что получил согласие Путина на поставки российского дизельного топлива на рынки США и других стран. По словам президента США, это поможет сдержать рост цен на энергоносители на фоне войны с Ираном.

"Россия немедленно поставит более 300 000 тонн дизельного топлива на американский и мировые рынки", - заявил Трамп в социальных сетях после переговоров с Путиным. Москва планирует поставить еще 500 000 тонн в течение ноября и 100 000 тонн сразу после этого, добавил президент США в "Truth Social".

МИД Латвии подчеркивает, что Латвия, как и весь Европейский союз (ЕС), не изменила своего мнения о том, что всеобъемлющая поддержка Украины и давление на Россию являются наиболее эффективным путем к достижению прочного и справедливого мира в Украине.

МИД отмечает, что санкции являются эффективным инструментом для снижения возможностей России осуществлять агрессию в Украине. В министерстве напомнили, что 12 октября ожидается заседание министров иностранных дел ЕС, на котором планируется утвердить дополнительные санкции против России.

В МИД подчеркнули, что Латвия продолжает поддерживать усилия Украины, США и европейских стран по достижению устойчивого и справедливого мира в Украине. МИД призывает США усилить санкции против России, а также высоко оценивает введенные США санкции против российских платежных платформ, с помощью которых осуществлялся обход предыдущих санкций.

Как сообщалось, заявление Трампа о соглашении с Путиным прозвучало за несколько недель до промежуточных выборов в Конгресс США, на которых Республиканская партия Трампа может потерять контроль над Конгрессом, поскольку избиратели обеспокоены ростом стоимости жизни из-за повышения цен на топливо.

Министерство финансов США выдало временное разрешение на поставки российского дизельного топлива на мировые рынки до апреля 2027 года.

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу заявил, что Трамп принял "недостойное" и "слабое" решение, согласившись принять российские нефтепродукты, чтобы уменьшить их дефицит в США.

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#США #Украина #МИД #санкции #Дональд Трамп #Россия #политика
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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