Плана повышать налоги в настоящее время нет, однако в будущем этого может не удастся избежать, если государство не сможет осуществить реформы и ограничить бюджетные расходы.

В программе TV24 «Цена денег» экономист, советник министра финансов, соучредитель и член правления обществ «Latvijas Restarts» и «Bez partijām», а также избранный в 15-й Сейм депутат Гунтарс Витолс пояснил, что для сбалансирования бюджета необходимо оценивать как доходы, так и расходы.

Витолс указал, что ситуацию с бюджетом следует оценивать в целом, анализируя, как можно действовать с государственными доходами и расходами. Латвия должна суметь сбалансировать бюджет к 2030 году, когда закончится специальное исключение, позволяющее увеличивать заимствования для финансирования обороны.

Если государство не проведёт необходимые реформы и не сможет ограничить расходы, повышение налогов может стать неизбежным. Поэтому важно уже заранее оценить возможности сокращения трат и сделать государственное управление более эффективным. Говоря о реформах, Витолс выделил два направления. Одно из них — структурные изменения в государственном управлении, в том числе устранение дублирования функций учреждений и объединение министерств. Однако он подчеркнул, что таким способом можно было бы получить незначительную экономию.

Второе направление — пересмотр государственных расходов по их сути. То есть необходимо оценить, какие траты действительно необходимы государству, а без каких можно обойтись. Для этой цели создан широкий список предложений по возможному сокращению расходов, который Витолс сравнил с меню, из которого можно выбрать наиболее подходящие решения.

Он подчеркнул, что такой список даёт возможность оценить различные альтернативы, а не автоматически реализовывать все предложенные сокращения. Однако если на политическом уровне не будет готовности принимать решения об ограничении расходов, повышение налогов может стать необходимым решением.