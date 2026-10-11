Известный экономист Оярс Кехрис в интервью порталу retalsi.lv прокомментировал результаты сеймовских выборов: "...41 голос дает очень широкий мандат, который позволяет практически не делиться властью. Конечно, будут сферы, в которых придется выделять посты и партнерам. Для Андриса Кулбергса это победа, и его можно поздравить. Я думаю, что это результат его общения, и ему было легко выделиться на фоне очень слабого предыдущего премьер-министра. На мой взгляд, люди поверили, что вопросы будут решаться, и кто-то,наконец, начнет что-то делать.

На то, что в Сейм не попал Союз зеленых и крестьян, возможно, повлияли скандалы последнего времени (хотя такие были и у других списков, которые избраны), но и у их министров были очень слабые результаты. Популизм в европейском парламенте сегодня - довольно обычная практика, но если этим занимается руководство министерства экономики, которое упрекает домохозяйства в слабом экономическом мышлении и понимании, в то время как само правительство демонстрирует слабую конкурентноспособность, это вызывает много вопросов. Мне кажется, им не хватало и ярких лидеров. В свое время СЗК был идеологически близкой силой к Латвийской зеленой партии, и чувствуется, что эти ценности, главным образом благодаря Андрису Кулбергсу, взяли верх и лишили их большого количества избирателей.

Результаты остальных партий не удивляют, скорее — радуют. Если на прошлых выборах латгальская сторона неприятно удивила и результаты там были, на мой взгляд, хуже, то сейчас, кроме некоторых краев, там победил «Объединенный список». В связи с этим картина гораздо более ровная.

Низкая активность избирателей - действительно вопрос, достойный анализа. Например, на последних выборах в Швеции, где сейчас идет борьба и трудности с составлением правительства, если не ошибаюсь, активность была близка к 80%. Я могу только предположить, почему многие не пошли на избирательные участки. Слышал мнение, что голосовать было не за кого, но не думаю, что на этот раз действительно не было выбора. Слышал также, что за Объединенный список голосовать было сложнее, потому что, хотя и является популярным лидером, неясна их идеология. Правда или нет, но в любом случае была возможность выбрать из достаточно многих других вариантов.

Думаю, что самая ответственная часть общества, которая готова взять ответственность за себя, свой город и страну, участвовала в выборах. Участвуя в выборах, которые очень важны для демократии, ты берёшь на себя свою часть ответственности. Не пошли те, кто не готов разделять эту ответственность. Это, на мой взгляд, к сожалению, по-прежнему показывает недостаточную политическую зрелость и понимание нашего общества."

Политическая система, как считают политологи, тоже слаба. Ее слабым звеном являются слабые и малочисленные политические партии, и на это, впрочем, имеется много причин. В этом смысле мне понравилась смелость Алвиса Херманиса – он был готов идти в неравную борьбу без государственного финансирования, показав, что такой путь возможен. Однако и это не сильно изменило общую ситуацию. Процент активности действительно очень низкий, и я ожидал бы более высокого показателя, но, видимо, он характеризует наше общество."