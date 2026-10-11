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С бандитами можно разговаривать только после того, как им сломают носы и пальцы - Раевскис 1 77

Политика
Дата публикации: 11.10.2026
Neatkarīgā
Изображение к статье: Филипп Раевский

Стоит ли Латвии проявлять инициативу и добиваться переговоров с Россией о прекращении войны в Украине? И почему русскоязычные жители Латвии — это граждане и жители нашей страны, а не люди России?

Эти и другие вопросы обсуждались в послевыборной дискуссии на nra.lv TV. В разговоре с журналистами Кристине Кравцовой и Филипсом Раевскисом участвовали бывший министр иностранных дел Латвии Янис Юрканс и политолог Андис Кудорс.

Одной из центральных тем стала возможность переговоров между Евросоюзом и Россией о завершении войны. Участники дискуссии рассуждали, следует ли ЕС выступить с такой инициативой и согласилась бы Москва разговаривать с латвийскими политиками, если бы отказалась вести переговоры с главой европейской дипломатии Каей Каллас.

Обсуждался и опыт Финляндии в выстраивании отношений с Россией, а также исторические уроки Латвии 1939–1940 годов. Тогда попытки поддерживать добрососедские отношения с СССР не предотвратили оккупацию страны и последовавшие репрессии, уничтожившие значительную часть образованного, предприимчивого и активного населения.

В этом контексте прозвучала и жесткая формулировка о том, что «с бандитами можно начинать разговаривать только после того, как им сломают носы и пальцы». Речь шла о том, с каких позиций следует вести переговоры с агрессором.

Еще одной темой стали примерно 400 тысяч русскоязычных жителей Латвии. Участники беседы обсуждали, на кого ориентируются эти люди — прислушиваются к российскому послу или ощущают свою принадлежность к латвийскому государству, участвуя в выборах и поддерживая местные политические партии.

Особое внимание уделялось результатам голосования в Латгалии и тому, что они могут говорить о политических настроениях региона.

В дискуссии обсуждалось, почему важно, чтобы политические силы открыто обозначали свое отношение к происходящему, и какие опасения вызывают политики, уклоняющиеся от ответа на вопрос о принадлежности Крыма.Участники поставили вопрос: если политик не способен прямо сказать, кому принадлежит Крым, сможет ли он столь же определенно ответить, кому принадлежат Даугавпилс или Нарва, если военные действия затронут страны Балтии?

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#выборы #история #Латвия #дипломатия #геополитика #переговоры #репрессии #русскоязычные #Россия #политика
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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