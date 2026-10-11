Как известно, на этих выборах была самая низкая явка за всю новейшую историю сеймовских выборов! Программа ТВ-3 Nekā personīga сегодня вечером сообщила, со ссылкой на Управление гражданства и миграции, что 50 тысяч наших сограждан даже и не могли бы проголосовать, если бы захотели, поскольку у них нет действующих удостоверений личности! То бишь срок действия их паспорта и ИД-карты к дню выборов просто истек! Отметим, что из этих 50 тысяч 30 тысяч граждан ЛР постоянно проживают за рубежом.

Данную проблему собирается в ближайшее время обсудить комиссия Сейма по обороне и внутренним делам, пригласив руководство УГМ. Впрочем, поскольку нынешнему парламенту осталось работать уже менее трех недель, возможно, эту тему обсудит в ноябре уже эта комиссия в составе парламента нового созыва.