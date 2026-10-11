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Тысячи граждан ЛР не смогли бы проголосовать, даже если бы захотели. Почему? 0 4

Политика
Дата публикации: 11.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Избирательные урны

Избирательные урны

ФОТО: LETA

Данной проблемой собирается заняться комиссия Сейма по обороне и внутренним делам.

Как известно, на этих выборах была самая низкая явка за всю новейшую историю сеймовских выборов! Программа ТВ-3 Nekā personīga сегодня вечером сообщила, со ссылкой на Управление гражданства и миграции, что 50 тысяч наших сограждан даже и не могли бы проголосовать, если бы захотели, поскольку у них нет действующих удостоверений личности! То бишь срок действия их паспорта и ИД-карты к дню выборов просто истек! Отметим, что из этих 50 тысяч 30 тысяч граждан ЛР постоянно проживают за рубежом.

Данную проблему собирается в ближайшее время обсудить комиссия Сейма по обороне и внутренним делам, пригласив руководство УГМ. Впрочем, поскольку нынешнему парламенту осталось работать уже менее трех недель, возможно, эту тему обсудит в ноябре уже эта комиссия в составе парламента нового созыва.

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#гражданство #оборона #комиссия Сейма
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Эдуард Эльдаров
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