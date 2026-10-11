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В каком случае придется повышать налоги? Советник министра финансов знает ответ 0 4

Политика
Дата публикации: 11.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Гунтарс Витолс

Гунтарс Витолс

Гунтарс Витолс призывает резко сократить расходы публичного сектора.

Советник министра финансов и новоиспеченный депутат Сейма от Объединенного списка в социальной сети X отреагировал на комментарии о возможном повышении налогов: "Повышение налогов на данный момент не планируется. Но СМИ ищут сенсации, это их хлеб, понятно.

Повышение налогов неизбежно только если в ближайшие годы мы не прекратим начатый курс. Это означает торможение роста публичных трат до уровня доходов бюджета. Публичные траты - это миллиарды, в том числе все здоровье, внутренние дела, оборона, культура и т.д.

Объективным фактором является финансирование обороны в размере 5% ВВП. Такие расходы не может долго покрывать ни одна страна в мире, с этим надо считаться. Пока это необходимо, потому что иначе всего другого может не быть. Это сейчас надо продолжать.

Но как бы то ни было, но "денег так много, как никогда" уже стало традицией. Она глубоко укоренилась. Кариньша больше нет, а просители денег продолжают жить в режиме полета."

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#налоги #финансы #общество #бюджет #оборона #расходы #экономика #политика
Автор - Абик Элкин
Абик Элкин
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