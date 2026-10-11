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В Сейме рассмотрят народные инициативы о прозрачности зарплат, совмещении и ответственности чиновников 0 29

Политика
Дата публикации: 11.10.2026
LETA
Изображение к статье: здание Сейма

Комиссия Сейма по вопросам госуправления и самоуправлений в среду, 14 октября, рассмотрит четыре коллективных заявления граждан Латвии о прозрачности зарплат в госуправлении, ограничениях на совмещение должностей, финансировании политических партий и ответственности государственных должностных лиц.

В повестку дня комиссии включено рассмотрение коллективных заявлений "Об открытости зарплат в госуправлении", "О запрете должностным лицам занимать несколько оплачиваемых должностей в публичных органах", "О приостановке государственного финансирования политических партий, члены которых действуют вопреки Конституции" и "Ответственность государственных должностных лиц перед обществом".

Коллективные заявления были поданы в Сейм после того, как они получили поддержку не менее 10 000 граждан Латвии, и комиссии предстоит решить вопрос об их дальнейшем продвижении.

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#Латвия #чиновники #зарплаты #госуправление #политические партии
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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