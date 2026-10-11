Комиссия Сейма по вопросам госуправления и самоуправлений в среду, 14 октября, рассмотрит четыре коллективных заявления граждан Латвии о прозрачности зарплат в госуправлении, ограничениях на совмещение должностей, финансировании политических партий и ответственности государственных должностных лиц.

В повестку дня комиссии включено рассмотрение коллективных заявлений "Об открытости зарплат в госуправлении", "О запрете должностным лицам занимать несколько оплачиваемых должностей в публичных органах", "О приостановке государственного финансирования политических партий, члены которых действуют вопреки Конституции" и "Ответственность государственных должностных лиц перед обществом".

Коллективные заявления были поданы в Сейм после того, как они получили поддержку не менее 10 000 граждан Латвии, и комиссии предстоит решить вопрос об их дальнейшем продвижении.