Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

849 тысяч евро на помещения в Брюсселе: зачем Латвии понадобился ремонт представительства при ЕС 1 361

Политика
Дата публикации: 12.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: улица и здания
ФОТО: Google Maps

Министерство иностранных дел Латвии предлагает направить 849 тысяч евро на ремонт, адаптацию и оснащение помещений постоянного представительства страны при Евросоюзе в Брюсселе. Работы необходимы в рамках подготовки к председательству Латвии в Совете ЕС во второй половине 2028 года.

Правительство Латвии планирует перераспределить 849 тысяч евро на обновление представительских помещений постоянного представительства страны при Европейском союзе в Брюсселе.

Как сообщает ЛЕТА, соответствующий проект распоряжения подготовило Министерство иностранных дел. Документ опубликован на Портале проектов нормативных актов.

Речь идет о помещениях на Avenue des Arts, 23, которые используются как для повседневной работы представительства, так и для проведения официальных встреч и мероприятий.

В МИД поясняют, что помещения эксплуатируются уже длительное время. Их техническое состояние, интерьер и имеющееся оборудование устарели и больше не соответствуют современным требованиям.

Необходимость обновления связана прежде всего с предстоящим председательством Латвии в Совете ЕС. С июля по декабрь 2028 года страна будет в течение шести месяцев руководить работой Совета ЕС, координировать обсуждение законодательных инициатив и содействовать принятию решений на европейском уровне.

В этот период нагрузка на представительство Латвии в Брюсселе существенно возрастет. МИД ожидает увеличения числа сотрудников, рабочих встреч и официальных мероприятий.

Поэтому министерство предлагает изменить функциональную планировку помещений, улучшить их техническое и визуальное состояние, а также приобрести необходимое оборудование.

При этом речь не идет о полномасштабной реконструкции всего представительства. В МИД подчеркивают, что из-за ограниченного финансирования предусмотрено лишь частичное обновление основных представительских помещений.

Председательство в Совете ЕС переходит от одной страны Евросоюза к другой по установленной очередности. Латвия получает эту роль примерно раз в 13 лет.

Подготовка к председательству затронет не только Брюссель, но и саму Латвию. Во второй половине 2028 года в стране планируется провести около 250 мероприятий различного уровня — от встреч глав государств и правительств и министров до экспертных совещаний, конференций и семинаров.

Ожидается, что за шесть месяцев Латвию посетят до 20 тысяч представителей государств Евросоюза.

Министерство иностранных дел также координирует разработку содержательных приоритетов латвийского председательства. Завершить эту работу планируется незадолго до его начала.

Предложенное перераспределение 849 тысяч евро пока является частью подготовленного проекта распоряжения и должно пройти установленную процедуру согласования и принятия решения правительством.

×
#ремонт #Латвия #финансирование #Брюссель #Евросоюз #политика
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
0
0
1
0
0
2

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: выборы в Латвии
Изображение к статье: Филипп Раевский
Изображение к статье: Оярс Кехрис
Изображение к статье: налоги

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Королева цветов: как вырастить знаменитые английские розы в своем саду
Люблю!
Изображение к статье: Коллаж с Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским на фоне американской военной техники
В мире
Изображение к статье: Мужчина и женщина в постели
Люблю!
Изображение к статье: Сейм Латвии
Политика
Изображение к статье: Осенью волосы выпадают сильнее: что добавить в питание и уход, чтобы сохранить густоту
Люблю!
Изображение к статье: Эдгар Ринкевич
Политика
7
Изображение к статье: Королева цветов: как вырастить знаменитые английские розы в своем саду
Люблю!
Изображение к статье: Коллаж с Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским на фоне американской военной техники
В мире
Изображение к статье: Мужчина и женщина в постели
Люблю!

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео