Министерство иностранных дел Латвии предлагает направить 849 тысяч евро на ремонт, адаптацию и оснащение помещений постоянного представительства страны при Евросоюзе в Брюсселе. Работы необходимы в рамках подготовки к председательству Латвии в Совете ЕС во второй половине 2028 года.

Правительство Латвии планирует перераспределить 849 тысяч евро на обновление представительских помещений постоянного представительства страны при Европейском союзе в Брюсселе.

Как сообщает ЛЕТА, соответствующий проект распоряжения подготовило Министерство иностранных дел. Документ опубликован на Портале проектов нормативных актов.

Речь идет о помещениях на Avenue des Arts, 23, которые используются как для повседневной работы представительства, так и для проведения официальных встреч и мероприятий.

В МИД поясняют, что помещения эксплуатируются уже длительное время. Их техническое состояние, интерьер и имеющееся оборудование устарели и больше не соответствуют современным требованиям.

Необходимость обновления связана прежде всего с предстоящим председательством Латвии в Совете ЕС. С июля по декабрь 2028 года страна будет в течение шести месяцев руководить работой Совета ЕС, координировать обсуждение законодательных инициатив и содействовать принятию решений на европейском уровне.

В этот период нагрузка на представительство Латвии в Брюсселе существенно возрастет. МИД ожидает увеличения числа сотрудников, рабочих встреч и официальных мероприятий.

Поэтому министерство предлагает изменить функциональную планировку помещений, улучшить их техническое и визуальное состояние, а также приобрести необходимое оборудование.

При этом речь не идет о полномасштабной реконструкции всего представительства. В МИД подчеркивают, что из-за ограниченного финансирования предусмотрено лишь частичное обновление основных представительских помещений.

Председательство в Совете ЕС переходит от одной страны Евросоюза к другой по установленной очередности. Латвия получает эту роль примерно раз в 13 лет.

Подготовка к председательству затронет не только Брюссель, но и саму Латвию. Во второй половине 2028 года в стране планируется провести около 250 мероприятий различного уровня — от встреч глав государств и правительств и министров до экспертных совещаний, конференций и семинаров.

Ожидается, что за шесть месяцев Латвию посетят до 20 тысяч представителей государств Евросоюза.

Министерство иностранных дел также координирует разработку содержательных приоритетов латвийского председательства. Завершить эту работу планируется незадолго до его начала.

Предложенное перераспределение 849 тысяч евро пока является частью подготовленного проекта распоряжения и должно пройти установленную процедуру согласования и принятия решения правительством.