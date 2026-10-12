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Крупнейший профсоюз МВД объяснил, почему не хочет видеть Домбраву министром 8 4841

Политика
Дата публикации: 12.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Янис Домбрава

Янис Домбрава.

Латвийский профсоюз работников внутренних дел выступил с критикой действующего министра Яниса Домбравы и призвал при формировании нового правительства назначить на эту должность специалиста, хорошо знакомого с проблемами отрасли. В профсоюзе утверждают, что министр сосредоточился на вопросах миграции, но не уделял достаточного внимания условиям труда сотрудников и диалогу с их представителями.

Латвийский профсоюз работников внутренних дел (Latvijas Iekšlietu darbinieku arodbiedrība / LIDA) не поддерживает сохранение Яниса Домбравы на посту министра внутренних дел при формировании нового правительства.

Как сообщает ЛЕТА, профсоюз выступил за назначение руководителя, который обладает практическим опытом работы в отрасли, понимает проблемы сотрудников и готов поддерживать постоянный диалог с их представителями.

В LIDA признают, что за время пребывания на посту Домбрава активно занимался вопросами контроля иммиграции внутри страны и борьбы с нелегальной миграцией. Профсоюз считает эти направления важными для безопасности государства, однако полагает, что министр недостаточно внимания уделял людям, обеспечивающим работу системы внутренних дел.

Одной из главных претензий стало отсутствие контакта с профсоюзом. По утверждению LIDA, с момента вступления Домбравы в должность он не проявил заинтересованности во встрече с представителями организации или налаживании регулярного диалога.

В профсоюзе считают, что без учета мнения сотрудников невозможно полноценно решать проблемы отрасли, в том числе связанные с условиями труда.

Более того, представители LIDA выразили опасение, что публичная активность министра могла быть связана прежде всего с повышением узнаваемости представляемой им политической силы в предвыборный период, а не с развитием системы внутренних дел.

Это оценка самого профсоюза. Позиция Домбравы в распространенном сообщении не приводится.

В связи с предстоящим формированием правительства LIDA обратился к нынешнему премьер-министру Андрису Кулбергсу, который, как предполагается, может получить от президента приглашение сформировать новый кабинет министров.

Профсоюз призвал при выборе следующего главы МВД руководствоваться не политическими договоренностями или амбициями отдельных партий, а профессиональными качествами кандидата. Среди необходимых требований названы знание отрасли, управленческий опыт, умение организовать командную работу и готовность к социальному диалогу.

При этом LIDA подчеркивает, что готов сотрудничать с любым новым министром для решения социальных и трудовых вопросов сотрудников служб.

Организация объединяет более 3300 членов, работающих в учреждениях системы внутренних дел и юстиции, а также других государственных и муниципальных структурах.

Профсоюз и ранее публично критиковал деятельность Яниса Домбравы.

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#Латвия #МВД #критика #правительство
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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