Служба военной разведки и безопасности Латвии призывает не распространять новые контрольные полномочия парламентской комиссии по обороне на государственные спецслужбы. В ведомстве предупреждают, что предлагаемые поправки допускают слишком широкое толкование и могут расширить круг депутатов, получающих доступ к особо чувствительной информации.

Служба военной разведки и безопасности (MIDD) предложила уточнить поправки к Закону о национальной безопасности, которые расширяют полномочия Комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции.

Как сообщает ЛЕТА, военная разведка считает необходимым прямо указать, что новые полномочия по контролю за деятельностью учреждений и использованием ими бюджетных средств не распространяются на государственные органы безопасности.

Проблема, по мнению MIDD, заключается в формулировке законопроекта. Он предусматривает парламентский контроль за учреждениями сферы обороны и безопасности, но не уточняет, какие именно структуры подпадают под это определение.

Формально к ним можно отнести и спецслужбы. Например, сама MIDD находится в ведении министра обороны, а Служба государственной безопасности (СГБ) — в ведении министра внутренних дел.

В результате новая норма может быть истолкована как предоставление комиссии по обороне дополнительных полномочий в отношении спецслужб, хотя для контроля за ними уже существует отдельный парламентский механизм.

В MIDD подчеркивают, что деятельность государственных органов безопасности связана с особо чувствительной информацией. Поэтому законодательство строго ограничивает круг лиц, имеющих право проверять их работу и знакомиться со служебными документами.

Сейчас парламентский контроль за спецслужбами осуществляют Сейм и его Комиссия по национальной безопасности. Именно эта комиссия рассматривает и утверждает проекты бюджетов органов безопасности, контролирует их деятельность и использование государственных средств.

Кроме того, только ее члены имеют право заслушивать отчеты руководителей спецслужб и знакомиться с их служебными документами. Исключение составляют материалы, содержащие сведения о секретных источниках информации.

Военная разведка считает недопустимым расширять круг лиц, которые могут получать доступ к такой информации, без четкого разграничения полномочий.

Поэтому MIDD предлагает прямо исключить государственные органы безопасности из сферы действия новой нормы, чтобы избежать неоднозначного толкования закона.

Сам законопроект Сейм поддержал в первом чтении в начале октября. Одна из его основных целей — установить обязательное требование о наличии специального допуска к государственной тайне для депутатов Комиссии по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции.

Авторы поправок объясняют это тем, что комиссия регулярно рассматривает вопросы национальной обороны, мобилизации, охраны государственной границы и другие темы, требующие доступа к секретным сведениям.

На фоне войны России против Украины, роста военных и гибридных угроз, а также масштабных оборонных закупок парламенту необходимы дополнительные возможности для полноценного контроля за решениями в сфере безопасности, считают депутаты.

Аналогичные требования к допуску уже действуют для членов Комиссии Сейма по национальной безопасности. Депутат, не имеющий допуска первой категории, может приступить к работе в этой комиссии только после его получения.

Таким образом, разногласия касаются не самой необходимости парламентского контроля, а границ полномочий двух комиссий Сейма.

Военная разведка настаивает, что контроль за спецслужбами должен оставаться в рамках уже установленного законом порядка, а новые полномочия комиссии по обороне не должны создавать параллельный механизм доступа к секретной информации.

Планируется, что изменения вступят в силу с началом работы Сейма 15-го созыва.