На этот вопрос пытается ответить Арнис Клуйнис из Neatkarīgā. Захочет ли и сможет ли новый премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс осуществить идею, которую он выдвигал еще в оппозиции, — превратить страну в привлекательное убежище для состоятельных иностранцев, столкнувшихся с проблемами у себя на родине?

Пока Кулбергс готовит декларацию будущего правительства и определяет состав кабинета, из Швейцарии пришла новость, которая может оказаться весьма кстати.

8 октября авторитетная швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung (NZZ) опубликовала материал под заголовком «Все кассы пусты: в Китае разрешили охоту на богатых».

По данным издания, в Китае насчитывается более 500 миллиардеров, а число миллионеров измеряется многими тысячами. Однако теперь китайские власти все активнее пытаются изъять их состояния, а сами богачи ищут способы спрятать деньги за границей.

Китайский экспорт: успех или дорогостоящий блеф?

Швейцарцев происходящее в Китае интересует прежде всего с точки зрения сохранности капиталов. Немцев беспокоит другое: китайские автомобили вытесняют немецкие не только в самом Китае, но и на рынке Германии.

Однако за внешними успехами китайского экспорта, по мнению автора, скрываются серьезные финансовые проблемы.

Еще 8 сентября Neatkarīgā пересказывала немецкую версию происходящего: низкие цены китайских автомобилей, позволяющие конкурировать с Volkswagen и другими европейскими производителями, — не просто демпинг, а дорогостоящая стратегия, которую Пекин не сможет поддерживать бесконечно.

Чем больше Китай экспортирует продукции по искусственно заниженным ценам, тем больше денег требуется для сохранения этой модели.

Фактически прибыль от экспорта одних товаров приходится направлять на покрытие убытков от продажи других, прежде всего электромобилей.

При этом субсидирование может принимать неочевидные формы. Например, китайским автопроизводителям, как утверждается, позволяют почти год, а иногда и дольше не рассчитываться с поставщиками комплектующих и услуг.

Некоторые предприятия за это время успевают обанкротиться, оставляя поставщиков без оплаты. Возникающие социальные проблемы в итоге приходится решать государству.

По версии автора, эта система могла существовать, пока Китай получал достаточно прибыли от других экспортных отраслей. Однако пандемия COVID-19 и торговые войны Дональда Трампа, начавшиеся еще во время его первого президентского срока в 2017 году, подорвали прежнюю модель.

Реальные доходы от экспорта стали сокращаться, а поддержание его объемов все сильнее зависеть от заемных средств.

Не случайно NZZ завершает свою публикацию напоминанием: совокупный долг Китая превышает 300% объема его экономики.

Китайские миллионеры ищут спасения в Европе

Долговые пирамиды невозможно наращивать бесконечно. Рано или поздно приходится списывать как сами долги, так и состояния, существующие преимущественно в виде обязательств, которые уже невозможно исполнить.

В Китае этот процесс сопровождается борьбой за социальную справедливость, под лозунгами которой власти изымают богатства у предпринимателей.

NZZ начинает свою статью историей неназванного китайского мультимиллионера.

По его словам, представители местных властей регулярно приходят к нему с требованиями денег. Иногда речь идет о крупных суммах, иногда о сравнительно небольших. Каждый раз чиновники ссылаются на якобы допущенные нарушения, хотя, как утверждает предприниматель, ни самих нарушений, ни соответствующих правил зачастую не существует.

Теперь 54-летний бизнесмен намерен перевести свое состояние в Европу, чтобы защитить его от конфискации и впоследствии передать детям.

Истоки нынешних проблем NZZ связывает с кризисом китайского рынка недвижимости.

Одними из главных пострадавших стали местные власти, бюджеты которых долгие годы зависели от продажи земли застройщикам. Теперь девелоперы не покупают новые участки, а пытаются избавиться от недостроенных объектов.

В поисках денег муниципалитеты прибегают к самым разным методам.

Помимо давления на состоятельных предпринимателей, издание описывает случаи, когда грузовики направляют на весовые пункты с неправильно настроенными весами, после чего водителей штрафуют за несуществующий перегруз.

Но и этих поступлений не хватает. Во многих муниципалитетах накапливаются долги по зарплатам чиновникам, учителям и водителям коммунального транспорта.

Деньги китайских богачей и международный обмен информацией

Центральные власти Китая действуют другими методами. Один из важнейших инструментов — международная система автоматического обмена финансовой информацией CRS (Common Reporting Standard).

Латвия участвует в ней с 2016 года.

В 2023 году Министерство финансов объясняло депутатам Сейма, что благодаря этой системе Латвия получает примерно из 100 стран сведения о счетах своих налоговых резидентов за рубежом. Взамен она передает информацию о счетах иностранных резидентов в латвийских банках.

Тогдашний заместитель генерального директора Службы государственных доходов по налоговым вопросам Даце Пелека рассказывала, что первоначально обмен сопровождался техническими трудностями. Странам приходилось согласовывать разные способы идентификации физических и юридических лиц.

Со временем система заработала в штатном режиме и позволила выявлять зарубежные доходы латвийских налогоплательщиков.

Как следует из публикации NZZ, Китай также использует этот механизм для поиска активов состоятельных граждан за границей. Речь может идти о взыскании сумм, исчисляемых миллиардами долларов или евро.

Однако даже таких денег недостаточно, чтобы покрыть накопленные государственные и частные долги.

А вот если бы хотя бы небольшую часть капиталов китайских богачей удалось привлечь в Латвию, рассуждает автор, страна могла бы получить совершенно новые источники доходов.

Превратит ли Кулбергс Латвию в налоговый рай?

Идея привлечения иностранных миллионеров и миллиардеров для Латвии не нова.

24 февраля Neatkarīgā рассказывала о дискуссии, организованной Банком Латвии в преддверии парламентских выборов.

Представителям ведущих политических сил предложили объяснить, как они собираются сдерживать рост государственного долга, если придут к власти.

Андрис Кулбергс тогда заявил, что одним из решений могло бы стать привлечение богатейших людей мира, которым Латвия предложила бы специальные, сниженные налоговые ставки.

По его словам, вместе с единомышленниками он уже готовил соответствующие законодательные поправки.

11 марта Neatkarīgā подробнее рассказала о планах Кулбергса сделать Латвию «налоговым раем для приличных иностранных богачей».

Однако у этой идеи нашлись и критики.

Руководитель управления денежно-кредитной политики Банка Латвии Улдис Руткасте признавал, что налоговые гавани действительно способны привлекать компании.

Но одновременно он предупреждал: страны, в которых эти компании создавались и развивались, все активнее выступают против подобных схем.

Поэтому, по оценке Руткасте, перспективы такого бизнеса весьма сомнительны.

В марте еще никто не знал, как изменится политическая ситуация в Латвии. Теперь же Андрис Кулбергс стал премьер-министром и получил значительный кредит доверия для формирования правительства и реализации своей политики.

Остается вопрос: станет ли приток иностранных богачей и их капиталов дополнительным преимуществом для Латвии или, напротив, подорвет доверие к новому правительству?

Тем более что международные правила — как писаные, так и неписаные — сегодня меняются едва ли не ежедневно.

И пока трудно предсказать, какие налоговые эксперименты Латвия сможет себе позволить и как на них отреагируют другие государства.