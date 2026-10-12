Новому Сейму и правительству предстоит непростая задача — принять государственный бюджет на 2027 год в условиях нехватки средств, замедления экономического роста и удорожания заимствований. Только на 21 ранее запланированную меру потребуется дополнительно 441 млн евро. Часть обещаний, вероятно, придется отложить, хотя повышение зарплат учителей и улучшение онкологической помощи остаются среди приоритетов.

Формирование государственного бюджета Латвии на 2027 год может стать одним из первых серьезных испытаний для нового Сейма и утвержденного им правительства. Государство уже взяло на себя целый ряд обязательств, однако необходимых средств для их выполнения пока нет.

Как сообщает программа Латвийского телевидения De facto, политики в лучшем случае рассчитывают принять бюджет до конца нынешнего года. Но согласовать расходы будет непросто: в 2027 году дополнительно потребуется 469 млн евро, причем эта сумма не включает новые приоритетные запросы, которые министерства ежегодно подают при подготовке бюджета.

Отдельная проблема — 21 задача, реализацию которой государство ранее запланировало начать именно в следующем году.

Среди них повышение зарплат учителей, улучшение диагностики и лечения онкологических и редких заболеваний, развитие восточных регионов Латвии, а также подготовка системы базовых пенсий.

На выполнение этих мер в 2027 году необходимо найти 441 млн евро. В 2028 и 2029 годах потребность в финансировании превысит полмиллиарда евро ежегодно, а к 2030 году достигнет 700 млн евро.

При этом речь идет не о новых пожеланиях отдельных министерств, а о задачах, которые уже включены в планы государственной политики.

По информации De facto, наиболее вероятный сценарий — перенос части мероприятий на более поздние сроки. Исключение, как ожидается, могут составить повышение зарплат педагогов и улучшение помощи онкологическим пациентам.

Дополнительные сложности создает экономическая ситуация.

Еще в начале года прогнозировалось, что валовой внутренний продукт Латвии в 2026 и 2027 годах будет расти примерно на 3%. Теперь, согласно прогнозам Банка Латвии, ожидаемые темпы роста приблизились к 2%.

Это означает, что рассчитывать на существенное увеличение бюджетных доходов благодаря быстрому развитию экономики становится сложнее.

Одновременно более высокая инфляция увеличивает стоимость государственных расходов, а заимствования обходятся все дороже.

Еще один важный фактор — ограничения бюджетного дефицита.

Сейчас европейские правила позволяют Латвии временно увеличивать дефицит сверх обычных ограничений в связи с ростом оборонных расходов. Однако это исключение будет действовать только до 2028 года.

Председатель Совета по фискальной дисциплине Янис Приеде предупреждает, что после завершения действия исключения государству придется искать устойчивые источники финансирования увеличившихся расходов на оборону.

«Это означает — мы имеем право финансировать возросшие оборонные расходы за счет большего дефицита, но позже допустимые границы исчезают. В тот момент мы должны понимать, как мы все это будем финансировать. Поэтому задача становится еще более сложной», — пояснил Приеде.

Таким образом, проблема бюджета на 2027 год заключается не только в поиске денег на ближайшие двенадцать месяцев.

Правительству предстоит учитывать и долгосрочные обязательства: расходы на здравоохранение, образование, социальную поддержку и оборону будут сохраняться или увеличиваться в последующие годы.

При этом временное расширение допустимого дефицита не решает вопрос о том, за счет каких доходов государство будет финансировать эти обязательства после 2028 года.

В результате новому правительству придется выбирать между сроками реализации уже объявленных планов, возможностями бюджета и необходимостью соблюдать финансовые ограничения. Какие именно меры будут перенесены и где удастся найти дополнительные средства, станет ясно в ходе подготовки бюджета.