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Новый президент Эстонии на следующий день после вступления в должность отправится с визитом в Латвию 0 237

Политика
Дата публикации: 12.10.2026
LETA
Изображение к статье: Мадизе

Новый президент Эстонии Юлле Мадизе на следующий день после вступления в должность отправится с первым зарубежным визитом в Латвию.

Как сообщил агентству ЛЕТА советник президента Латвии Мартиньш Дрегерис, 13 октября эстонского политика в Рижском замке примет президент Латвии Эдгар Ринкевич. На переговорах планируется обсудить укрепление двусторонних отношений Латвии и Эстонии, особенно сотрудничество в сфере экономики и оборонной промышленности.

Также планируется обсудить сотрудничество стран Балтии и более широкое региональное сотрудничество в области безопасности и обороны, укрепление восточного фланга НАТО и противодействие гибридным угрозам, а также военную, политическую и экономическую поддержку Украины в ее борьбе против российской агрессии.

Во вторник в 16:40 в Рижском замке состоится совместная пресс-конференция Ринкевича и Мадизе. В 17:15 президент Эстонии встретится со спикером Сейма Дайгой Миериней, а в 15:55 - с премьер-министром Андрисом Кулбергсом.

Мадизе вступила в должность президента Эстонии 12 октября, сменив Алара Кариса, который не баллотировался на второй пятилетний срок.

В начале сентября парламент Эстонии избрал Мадизе, которая была единственным кандидатом, 71 голосом. В парламенте Эстонии 101 депутат.

51-летняя Мадизе, до сих пор занимавшая пост канцлера юстиции, стала второй женщиной на посту президента Эстонии. С 2016 по 2021 год главой государства была Керсти Кальюлайд.

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#НАТО #Эстония #президент #Латвия #безопасность #дипломатия #внешняя политика #политика
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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