Новый президент Эстонии Юлле Мадизе на следующий день после вступления в должность отправится с первым зарубежным визитом в Латвию.

Как сообщил агентству ЛЕТА советник президента Латвии Мартиньш Дрегерис, 13 октября эстонского политика в Рижском замке примет президент Латвии Эдгар Ринкевич. На переговорах планируется обсудить укрепление двусторонних отношений Латвии и Эстонии, особенно сотрудничество в сфере экономики и оборонной промышленности.

Также планируется обсудить сотрудничество стран Балтии и более широкое региональное сотрудничество в области безопасности и обороны, укрепление восточного фланга НАТО и противодействие гибридным угрозам, а также военную, политическую и экономическую поддержку Украины в ее борьбе против российской агрессии.

Во вторник в 16:40 в Рижском замке состоится совместная пресс-конференция Ринкевича и Мадизе. В 17:15 президент Эстонии встретится со спикером Сейма Дайгой Миериней, а в 15:55 - с премьер-министром Андрисом Кулбергсом.

Мадизе вступила в должность президента Эстонии 12 октября, сменив Алара Кариса, который не баллотировался на второй пятилетний срок.

В начале сентября парламент Эстонии избрал Мадизе, которая была единственным кандидатом, 71 голосом. В парламенте Эстонии 101 депутат.

51-летняя Мадизе, до сих пор занимавшая пост канцлера юстиции, стала второй женщиной на посту президента Эстонии. С 2016 по 2021 год главой государства была Керсти Кальюлайд.