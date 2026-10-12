Правительство поддержало масштабные поправки к закону «О подоходном налоге с населения», которые теперь предстоит рассмотреть Сейму. Изменения затрагивают аренду жилья, семейные подарки, кэшбэк, строительную отрасль и порядок получения налоговых льгот.

Кабинет министров в конце августа одобрил пакет поправок к закону «О подоходном налоге с населения» и передал его на рассмотрение Сейма. Законопроект предусматривает сразу несколько изменений, которые должны снизить административную нагрузку, сократить возможности для уклонения от налогов и упростить отдельные процедуры для жителей и бизнеса, пишет LA.lv.

Одно из нововведений касается подарков между родственниками. Сейчас налог не взимается с подарков от супруга и родственников до третьей степени родства, однако это правило не распространяется на родственников супруга. Поправки предлагают устранить этот пробел. Если изменения вступят в силу, от налога будут освобождены также подарки от родителей супруга или супруги, а также от супругов близких родственников, например зятя.

Изменения предусмотрены и для арендодателей. Владельцам недвижимости, которые применяют специальный 10-процентный режим налогообложения доходов от аренды, больше не придется платить налог с сумм, которые арендаторы перечисляют за коммунальные услуги, если эти платежи не увеличивают стоимость самой недвижимости. До сих пор в отдельных случаях такие платежи включались в налогооблагаемый доход владельца жилья.

Одновременно законопроект вводит новые меры против схем ухода от налогов. Если собственник будет сдавать имущество своему предприятию, где он работает или входит в правление, по цене выше рыночной, сумма превышения будет считаться доходом от трудовых отношений и облагаться всеми налогами на заработную плату.

Еще одно изменение касается популярных программ лояльности. Законопроект прямо предусматривает, что кэшбэк, полученный от банков или торговых сетей, не будет считаться облагаемым налогом доходом. Исключение сделано только для выплат, связанных с азартными играми и лотереями.

Поправки затрагивают и строительную отрасль. Если генеральному подрядчику придется выплачивать работникам субподрядчика невыплаченную заработную плату, он будет обязан удержать и перечислить государству соответствующий подоходный налог. После этого он сможет взыскать выплаченные суммы с недобросовестного субподрядчика.

Для семей также предусмотрены изменения. Получать налоговую льготу за иждивенца можно будет только в том случае, если его задекларированное место жительства находится в Латвии, другой стране Европейского союза или Европейской экономической зоны. Исключение сохранят для детей, которые временно находятся за пределами этих стран в связи с учебой.

При этом оформление возврата переплаченного налога за детские кружки станет проще. Организации, оказывающие услуги по интересам, с согласия родителей смогут самостоятельно передавать необходимые данные в Службу государственных доходов. Благодаря этому родителям не придется прикладывать чеки к годовой декларации вручную.

Еще одно изменение коснется небольших сумм переплаты. Если размер возвращаемого налога окажется менее одного евро, Служба государственных доходов больше не будет его перечислять, поскольку обработка таких выплат обходится государству дороже самой суммы.

Поправки пока не вступили в силу — их еще предстоит рассмотреть и принять Сейму. Однако уже сейчас они позволяют понять, какие изменения могут ожидать жителей, предпринимателей и налогоплательщиков в ближайшее время.