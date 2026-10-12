После выборов в Сейм разница между числом проголосовавших и количеством действительных бюллетеней составила 12,8 тысячи. В Центральной избирательной комиссии объяснили, что значительная часть этих голосов не связана с ошибками при подсчете.

Прошедшие выборы в Сейм запомнились не только самой низкой явкой в истории, но и заметной разницей между количеством проголосовавших избирателей и числом действительных бюллетеней. По данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК), этот показатель составил 12 800 голосов, или около 1,6% от общего числа участников голосования, сообщают Новости ТВ3.

В ЦИК поясняют, что в эту цифру входят не только недействительные бюллетени. Часть избирателей была зарегистрирована как проголосовавшая, однако их бюллетени так и не попали в подсчет — например, потому что конверт не был опущен в урну или почтовое голосование не было завершено вовремя.

По словам секретаря ЦИК Ритварса Эглайса, таких случаев насчитывалось около 2100.

«Избиратель уже отмечен как принявший участие в выборах и повторно проголосовать не сможет. В таком случае человек добровольно отказывается от голосования. Он даже не опускает конверт в урну», — пояснил он.

Еще одной распространенной причиной стали ошибки при заполнении конвертов. На этих выборах было выявлено около 6300 действительных конвертов, внутри которых находилось сразу несколько различных избирательных бюллетеней. По словам Эглайса, чаще всего это происходило из-за невнимательности: два бюллетеня слипались между собой либо избиратель по ошибке вкладывал в конверт весь комплект полученных списков.

Отдельно ЦИК привела данные по почтовому голосованию. Всего было получено 444 почтовых бюллетеня, из которых 118 признали недействительными. При этом 91 из них был отправлен из Латвии. В комиссии отмечают, что пока не завершена проверка, не проголосовали ли впоследствии некоторые из этих избирателей лично.

Почему часть людей не завершила процедуру голосования, в ЦИК однозначно ответить не могут. По словам представителей комиссии, это могли быть ошибки, неправильное понимание процедуры или сознательный отказ довести голосование до конца.

Для сравнения, на выборах в Сейм в 2018 году разница между числом проголосовавших и количеством действительных бюллетеней составляла 0,7%, а в 2010 году — 2,3%. Таким образом, нынешний показатель находится между этими двумя значениями.

Прошедшие парламентские выборы также стали рекордными по низкой явке избирателей, а ЦИК продолжает анализировать причины недействительных голосов.