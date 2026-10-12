Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Почему 12,8 тысячи голосов «исчезли» на выборах в Сейм: ЦИК назвала главные причины 0 812

Политика
Дата публикации: 12.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: выборы в Латвии
ФОТО: LETA

После выборов в Сейм разница между числом проголосовавших и количеством действительных бюллетеней составила 12,8 тысячи. В Центральной избирательной комиссии объяснили, что значительная часть этих голосов не связана с ошибками при подсчете.

Прошедшие выборы в Сейм запомнились не только самой низкой явкой в истории, но и заметной разницей между количеством проголосовавших избирателей и числом действительных бюллетеней. По данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК), этот показатель составил 12 800 голосов, или около 1,6% от общего числа участников голосования, сообщают Новости ТВ3.

В ЦИК поясняют, что в эту цифру входят не только недействительные бюллетени. Часть избирателей была зарегистрирована как проголосовавшая, однако их бюллетени так и не попали в подсчет — например, потому что конверт не был опущен в урну или почтовое голосование не было завершено вовремя.

По словам секретаря ЦИК Ритварса Эглайса, таких случаев насчитывалось около 2100.

«Избиратель уже отмечен как принявший участие в выборах и повторно проголосовать не сможет. В таком случае человек добровольно отказывается от голосования. Он даже не опускает конверт в урну», — пояснил он.

Еще одной распространенной причиной стали ошибки при заполнении конвертов. На этих выборах было выявлено около 6300 действительных конвертов, внутри которых находилось сразу несколько различных избирательных бюллетеней. По словам Эглайса, чаще всего это происходило из-за невнимательности: два бюллетеня слипались между собой либо избиратель по ошибке вкладывал в конверт весь комплект полученных списков.

Отдельно ЦИК привела данные по почтовому голосованию. Всего было получено 444 почтовых бюллетеня, из которых 118 признали недействительными. При этом 91 из них был отправлен из Латвии. В комиссии отмечают, что пока не завершена проверка, не проголосовали ли впоследствии некоторые из этих избирателей лично.

Почему часть людей не завершила процедуру голосования, в ЦИК однозначно ответить не могут. По словам представителей комиссии, это могли быть ошибки, неправильное понимание процедуры или сознательный отказ довести голосование до конца.

Для сравнения, на выборах в Сейм в 2018 году разница между числом проголосовавших и количеством действительных бюллетеней составляла 0,7%, а в 2010 году — 2,3%. Таким образом, нынешний показатель находится между этими двумя значениями.

Прошедшие парламентские выборы также стали рекордными по низкой явке избирателей, а ЦИК продолжает анализировать причины недействительных голосов.

×
#выборы #ЦИК #ошибки #статистика
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
0
0
0
3
0
5

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: здание Сейма
Иконка видео
Изображение к статье: Андрис Кулбергс
Иконка видео

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Факторы, влияющие на привязанность кошки к человеку
В мире животных
Изображение к статье: Эндокринолог назвала продукты, способствующие сохранению молодости
Еда и рецепты
Изображение к статье: Продукты, которые не стоит есть на голодный желудок
Еда и рецепты
Изображение к статье: шпион
Политика
Изображение к статье: Что нужно знать об обезжиренных продуктах
Еда и рецепты
Изображение к статье: автобус
Наша Латвия
Изображение к статье: Факторы, влияющие на привязанность кошки к человеку
В мире животных
Изображение к статье: Эндокринолог назвала продукты, способствующие сохранению молодости
Еда и рецепты
Изображение к статье: Продукты, которые не стоит есть на голодный желудок
Еда и рецепты

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео