Последние заявления президента США Дональда Трампа по Украине вызвали обеспокоенность в Европе и Киеве, однако директор Центра передового опыта НАТО по стратегическим коммуникациям Янис Сартс считает, что оценивать ситуацию следует по конкретным действиям, а не по громким заявлениям.

Директор Центра передового опыта НАТО по стратегическим коммуникациям Янис Сартс призвал не делать поспешных выводов после последних заявлений президента США Дональда Трампа, касающихся Украины. По его словам, нынешняя американская администрация уже не раз демонстрировала, что резкие публичные заявления далеко не всегда перерастают в реальные политические решения.

В эфире программы «900 секунд» на телеканале TV3 Сартс отметил, что подобный стиль коммуникации стал характерной особенностью политики Вашингтона.

«Появляется сообщение, которое вызывает сильные эмоции и порождает волну дискуссий, а затем мы видим, что на практике далеко не все реализуется именно так», — сказал он.

При этом эксперт признал, что прозвучавшие сигналы нельзя назвать позитивными для Украины и ее союзников.

«Эта новость нехорошая — ни для Украины, ни для нас. Но я бы не спешил утверждать, что именно так все и произойдет в реальности», — подчеркнул Сартс.

Комментируя сообщения о возможном возобновлении экспорта российского дизельного топлива, глава Центра StratCom обратил внимание на ситуацию внутри самой России. По его словам, страна уже испытывает нехватку топлива, поэтому увеличение экспорта неизбежно скажется на внутреннем потреблении.

«Мы знаем, что самой России не хватает топлива. Если она еще начнет его экспортировать, это означает, что кому-то в России или на фронте его останется меньше», — отметил эксперт.

Отдельно Сартс высказался о периодически возникающих разговорах о возможной смене президента Украины Владимира Зеленского. По его словам, эта тема появляется в информационном пространстве уже не впервые.

«Это не новость. Эта тема время от времени всплывает, затем исчезает, а потом снова возвращается», — сказал он.

Эксперт напомнил, что проведение выборов в стране, которая ведет войну после внешнего вторжения, само по себе представляет серьезную практическую проблему.

«В стране, на территорию которой вторглось соседнее государство, выборы, как правило, не проводятся», — подчеркнул Сартс.

По его мнению, подобные дискуссии скорее создают дополнительные возможности для российского влияния, чем помогают Украине.

«Это дало бы россиянам больше возможностей, чем помогло бы Украине», — заявил он.

Сартс считает, что отношения между Вашингтоном и Киевом и дальше могут сопровождаться периодами напряженности. Однако, по его мнению, оценивать ситуацию следует по конкретным политическим решениям и их реализации, а не по первым громким заявлениям.

«На итоговый результат мы посмотрим через некоторое время», — резюмировал эксперт.