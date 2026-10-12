Президент Латвии Эдгар Ринкевич не видит признаков готовности России прекратить войну, несмотря на последние заявления Дональда Трампа об энергетическом перемирии. По мнению главы государства, европейским странам необходимо сосредоточиться на военной и финансовой помощи Украине, особенно в преддверии зимы, а также учитывать возможные политические изменения в Европе в следующем году.

Россия пока не демонстрирует готовности к прекращению войны против Украины, а заявления президента США Дональда Трампа о возможных договоренностях с Москвой не дают оснований рассчитывать на скорое перемирие. Такое мнение высказал президент Латвии Эдгар Ринкевич.

В интервью программе TV3 «900 секунд», о котором сообщает ЛЕТА, глава государства подчеркнул, что оценивает перспективы мирного урегулирования реалистично.

«Путин по-прежнему убежден, что может победить», — заявил Ринкевич, объясняя, почему, по его мнению, российское руководство не стремится завершить войну.

При этом президент Латвии положительно оценил бы реальное соглашение о прекращении атак на энергетическую инфраструктуру.

«Если Соединенным Штатам действительно удастся добиться так называемого энергетического перемирия, это пойдет на пользу всем», — отметил он.

Однако Ринкевич призвал не делать далеко идущих выводов из последних заявлений Вашингтона. По его наблюдениям, международная политика последних полутора лет характеризуется «более или менее контролируемой непредсказуемостью». Риторика американской администрации неоднократно менялась как в отношении войны в Украине, так и по поводу кризиса на Ближнем Востоке.

Дополнительным фактором президент назвал приближающиеся выборы в США и высокие цены на топливо, влияющие на внутриполитическую повестку.

Комментируя объявленное Трампом соглашение о поставках российского дизельного топлива, Ринкевич не стал трактовать его как однозначное свидетельство сближения Вашингтона и Москвы. Он напомнил, что США продолжают поддерживать с Россией официальные и неофициальные контакты. За время войны положительные оценки получали различные переговорные инициативы, включая встречи американских президентов с руководителями Украины и России.

В частности, Ринкевич упомянул американо-российский саммит в Анкоридже в августе 2025 года и обсуждавшиеся прошлой зимой мирные планы. Однако ни одна из этих инициатив не привела к прекращению боевых действий.

Поэтому, считает президент, европейским государствам необходимо сосредоточиться на решениях, которые зависят непосредственно от них.

«Есть вещи, на которые мы можем повлиять. Есть вещи, на которые мы повлиять не можем. Но есть и то, на что мы можем повлиять в европейском контексте», — сказал он.

Главной задачей Ринкевич назвал продолжение военной и финансовой поддержки Украины независимо от изменений американской политики. По его словам, помощь особенно необходима сейчас, когда российские удары продолжаются, а впереди может быть суровая зима.

Президент обратил внимание и на развитие военных технологий. В частности, Россия применяет реактивные беспилотники, перехват которых представляет дополнительные сложности. В то же время действия украинских сил он охарактеризовал как изобретательные, упомянув удары по российским нефтеперерабатывающим предприятиям и дата-центрам.

Отдельную обеспокоенность Ринкевичса вызывает политическая ситуация в самой Европе. По его оценке, следующий год может стать особенно важным для сохранения европейской поддержки Киева. В ряде западноевропейских стран действуют политические силы, выступающие за сокращение помощи Украине или восстановление экономических связей с Россией.

Президент упомянул звучащие в Германии призывы возобновить энергетическое сотрудничество с Москвой, а также требования отдельных политических сил во Франции прекратить финансовую поддержку Украины.

Пока разговоры о возвращении российского газа на европейский рынок он считает преимущественно теоретическими. Однако предстоящие выборы в европейских странах могут повлиять на дальнейшие решения Евросоюза.

Именно поэтому, подчеркнул Ринкевич, Украине необходимо оказать максимально возможную помощь уже сейчас, чтобы она смогла пережить зиму.

Глава государства признал, что согласовывать поддержку Киева между европейскими партнерами становится все сложнее. Наиболее простым периодом для принятия решений он назвал весну 2022 года, сразу после начала полномасштабного российского вторжения. Впоследствии достигать компромиссов становилось труднее, хотя общую линию поддержки удавалось сохранять.

Одним из нерешенных вопросов остается использование замороженных российских активов для помощи Украине.

«Здесь мы зашли в тупик», — признал президент, отметив, что единогласия по этому вопросу добиться не удалось.

Сложности, по его словам, возникали и при продлении отдельных санкций против России.

На этом фоне дополнительные вопросы вызывает решение США временно разрешить поставки российского дизельного топлива на мировые рынки до апреля 2027 года. Американские власти объясняют подобные послабления необходимостью смягчить ситуацию с дефицитом и высокими ценами на топливо. Однако ослабление ограничений вызывает опасения, поскольку нефтяные доходы остаются одним из источников финансирования российской войны.

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу раскритиковал решение Вашингтона, назвав его «недостойным» и «слабым». Его заявление прозвучало на фоне подготовки украинской делегации к переговорам с американскими представителями.

Ринкевич, в свою очередь, считает, что европейская поддержка Украины не должна зависеть от подобных колебаний международной политики. Пока нет признаков готовности России прекратить войну, приоритетом для Европы должны оставаться помощь Киеву и укрепление его способности противостоять российским атакам.