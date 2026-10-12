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Россияне все чаще просят убежище в Латвии, ссылаясь на преследование из-за военной службы 0 248

Политика
Дата публикации: 12.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: PMLP
ФОТО: LETA

Граждане России, обращающиеся за международной защитой в Латвии, среди причин называют угрозу преследования в связи с военной службой. Однако само по себе опасение наказания за дезертирство или уклонение от службы не гарантирует предоставления убежища, пояснили в Управлении по делам гражданства и миграции (УДГМ).

Среди граждан России, которые обращаются за убежищем в Латвии, есть люди, опасающиеся преследования из-за военной службы. Об этом агентству ЛЕТА сообщили в Управлении по делам гражданства и миграции.

По данным ведомства, после начала полномасштабного вторжения России в Украину число первичных заявлений об убежище от российских граждан постепенно сокращается.

В 2022 году такие заявления подали 120 человек, в 2023 году — 45, в 2024 году — 42, а в 2025 году — 29.

За первые восемь месяцев 2026 года, по состоянию на 31 августа, за убежищем впервые обратились 19 граждан России.

При этом часть заявителей получает международную защиту.

В 2022 году статус беженца был предоставлен 16 российским гражданам, в 2023 году — 24, в 2024 году — 25, а в 2025 году — 19.

С начала 2026 года до 31 августа статус беженца получили еще 13 граждан России.

Кроме того, в отдельных случаях предоставлялся альтернативный статус — другая форма международной защиты.

В 2023 году его получили шесть граждан России, в 2024 году — пять. В 2022 и 2025 годах, а также за первые восемь месяцев 2026 года таких решений не было.

В УДГМ подчеркнули, что ведомство не ведет отдельную статистику о том, сколько положительных решений связано именно с угрозой преследования за военную службу.

Поэтому определить, какая доля россиян получила защиту по этой причине, на основании имеющихся данных невозможно. Вместе с тем в заявлениях действительно встречаются ссылки на обстоятельства, связанные с прохождением военной службы в России.

Однако одного лишь страха перед наказанием за дезертирство или уклонение от службы недостаточно, чтобы автоматически получить статус беженца либо альтернативный статус. В каждом случае специалисты УДГМ оценивают индивидуальные обстоятельства заявителя, характер возможного преследования или серьезного вреда, а также ситуацию в стране происхождения.

Таким образом, наличие риска, связанного с военной службой, может учитываться при рассмотрении заявления, но решение о предоставлении международной защиты принимается индивидуально.

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#права человека #Латвия #миграция #преследование #Россия #политика
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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