Владельцы земельных участков, на которых расположены чужие здания, намерены объединиться для подачи коллективного иска против государства. Они требуют компенсаций за прежнее регулирование платы за пользование землей, отдельные нормы которого Конституционный суд признал не соответствующими Сатверсме. При этом правительство уже одобрило новые правила, предусматривающие минимальную плату в размере 4% кадастровой стоимости участка в год.

В Латвии владельцы земли, находящейся в так называемой разделенной собственности, готовятся к судебному разбирательству с государством. Они намерены добиваться компенсаций за ущерб, который, по их мнению, возник из-за многолетних ограничений имущественных прав.

Как сообщает ЛЕТА со ссылкой на общественную организацию «Комитет земельной реформы», готовность объединиться для подачи коллективного иска участники выразили на съезде землевладельцев, состоявшемся 10 октября.

Основанием для такого решения стали постановления Конституционного суда, который неоднократно признавал отдельные нормы, регулирующие плату за пользование чужой землей, не соответствующими Конституции.

Особое значение имеет решение от 10 декабря 2025 года. Суд установил, что действовавшее регулирование не во всех случаях обеспечивало собственникам справедливое вознаграждение за использование их участков.

Проблема касается прежде всего так называемой принудительной разделенной собственности — ситуации, когда земля принадлежит одному человеку, а расположенное на ней здание другому.

Такая система возникла после восстановления независимости Латвии. В ходе земельной реформы участки возвращали прежним владельцам или их наследникам, тогда как здания на этих участках могли быть приватизированы другими лицами.

В результате собственник земли зачастую не может свободно распоряжаться своим участком или самостоятельно прекратить отношения по его использованию. При этом он обязан платить налог на недвижимость, даже если доход от использования земли оказывается незначительным.

По словам руководителя «Комитета земельной реформы» Солвиты Мелнгайле, встречаются ситуации, когда получаемая плата за землю не покрывает даже сумму налога.

«Наша цель — добиться того, чтобы государство не только устранило нарушения в будущем, но и взяло на себя ответственность за уже допущенные нарушения прав», — подчеркнула она.

Организация напоминает, что Конституционный суд рассматривал различные аспекты этой проблемы еще в 2009, 2011, 2018 и 2023 годах.

Несмотря на неоднократные решения суда, землевладельцы считают, что государство так и не создало устойчивую систему, обеспечивающую справедливый баланс интересов собственников земли и зданий.

В декабре 2025 года Конституционный суд вновь признал отдельные нормы неконституционными. Дело было возбуждено по заявлениям 21 владельца земли, на участках которых находятся принадлежащие другим лицам здания.

Суд постановил, что оспариваемые нормы утратят силу с 1 января 2027 года, предоставив законодателю время на разработку нового регулирования.

Кроме того, законодатель должен был до 1 июня 2026 года предусмотреть механизм компенсации в случаях, когда плата за пользование землей не покрывает налог на недвижимость, равна ему либо после уплаты налога остается несоразмерно низкой.

Между тем 6 октября правительство поддержало подготовленные Министерством юстиции поправки, которые должны изменить порядок расчета платы за законное пользование землей.

Согласно законопроекту, минимальный размер платы составит 4% универсальной кадастровой стоимости используемого участка в год, но не менее 50 евро.

Например, если универсальная кадастровая стоимость участка составляет 10 тысяч евро, минимальная годовая плата по предлагаемой формуле будет равна 400 евро.

При этом собственники земли и здания смогут договориться о более высокой сумме. Если соглашения достичь не удастся, владелец земли получит возможность обратиться в суд с требованием увеличить плату.

Кроме того, собственник здания должен будет отдельно компенсировать владельцу земли налог на недвижимость за используемый участок.

Предусматривается, что с 2032 года государство откажется от регулирования размера этой платы.

Новые правила планируется ввести с 1 января 2027 года, однако законопроект еще должен рассмотреть Сейм.

Владельцы земли считают, что даже принятие этих изменений не решит вопрос о потерях, понесенных в предыдущие годы. Именно поэтому они намерены добиваться компенсаций отдельно.

На съезде присяжный адвокат Нормунд Шлитке разъяснил участникам значение решений Конституционного суда и возможные основания для защиты имущественных прав. Одним из главных аргументов в пользу совместного обращения в суд стала стоимость юридических процедур. Индивидуальные разбирательства требуют значительных расходов, времени и специальных знаний.

Коллективная подготовка исков позволит объединить ресурсы и согласовать правовую позицию участников.

«Комитет земельной реформы» намерен совместно с адвокатами помогать заинтересованным собственникам оценивать обстоятельства их дел, собирать необходимые документы и готовить обращения в суд.

При этом решение о подаче коллективного иска пока не означает, что компенсации будут присуждены. Возможность их получения и размер предполагаемого возмещения будут зависеть от правовых оснований и обстоятельств конкретных дел.

Организация продолжает искать землевладельцев, готовых присоединиться к совместной защите своих прав.

Таким образом, даже если новые правила платы за пользование землей вступят в силу в 2027 году, спор между государством и собственниками участков может продолжиться — теперь уже по вопросу ответственности за прежнее регулирование.