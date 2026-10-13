В Латвии намерены значительно ужесточить уголовную ответственность за организацию нелегальной миграции. За наиболее тяжёлые преступления такого рода может грозить до 12 лет лишения свободы. Власти объясняют необходимость срочных изменений угрозами национальной безопасности и ростом числа уголовных дел.

Во вторник, 13 октября, Юридическая комиссия Сейма решила направить на рассмотрение в срочном порядке поправки к Уголовному закону, предусматривающие более суровые наказания за незаконную переправку людей через государственную границу, а также организацию незаконного пребывания иностранцев в Латвии и незаконного получения права на проживание.

Признать законопроект срочным предложило Министерство юстиции.

В письме парламентской комиссии ведомство указало, что характер этих преступлений, степень их общественной опасности и возможные последствия для безопасности государства требуют незамедлительного реагирования.

Особое значение, по мнению министерства, имеет нынешняя геополитическая ситуация. Ведомство считает необходимым принять соответствующие изменения ещё в период полномочий Сейма 14-го созыва.

Сроки заключения предлагают увеличить

Законопроект подготовлен депутатами правящей коалиции при участии Министерства юстиции.

Поправки затрагивают статьи 285, 285.1 и 285.2 Уголовного закона Латвии, регулирующие ответственность за незаконное перемещение людей через границу и организацию незаконного пребывания.

Предлагается увеличить максимальные сроки лишения свободы по отдельным составам преступлений:

с шести до восьми лет;

с восьми до десяти лет;

в наиболее тяжёлых случаях — до 12 лет.

Авторы инициативы подчёркивают, что подобные преступления угрожают неприкосновенности государственной границы, установленному порядку управления и законному контролю за пребыванием иностранных граждан в Латвии.

Кроме того, в условиях нынешней международной обстановки организация нелегальной миграции рассматривается как серьёзный риск для национальной безопасности.

Уголовных дел становится больше

В пояснительной записке к законопроекту приводятся данные, свидетельствующие о росте числа уголовных процессов, связанных с незаконной переправкой людей через государственную границу.

В 2024 году было начато 39 таких уголовных процессов, в 2025 году — уже 50. За первые пять месяцев 2026 года, по состоянию на 1 июня, возбуждено ещё 30 дел.

Авторы поправок рассчитывают, что более суровые наказания будут сдерживать потенциальных организаторов нелегальной миграции.

Реализация новых положений, как и прежде, будет возложена на Государственную пограничную охрану и Государственную полицию.

Поправки пока не приняты окончательно. Юридическая комиссия поддержала их продвижение в срочном порядке, однако для вступления новых санкций в силу необходимо решение Сейма.