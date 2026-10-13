«Не прогнозируется, что из-за запрета может наступить безработица такого масштаба, которая представляла бы собой значительный риск в текущих условиях рынка труда», — философски заключило Министерство земледелия ЛР, составив новый перечень запрещенных к ввозу в страну продуктов питания из России и Беларуси.

Привычка — вторая натура

Несмотря на то, что всякий заработанный соседними странами в нашем государстве — члене ЕС и НАТО евро, по оценке правительственных чиновников, идет на финансирование войны в Украине, по-прежнему находятся потребители, готовые приобретать российские и белорусские продукты. Однако, как отмечается в документе, они не уникальны — и можно попросту пересмотреть свои привычки!

Вот с финансовой стороной несколько сложнее. Ведь, например, одни только таможенные пошлины на продукты растительного происхождения из двух указанных стран за первые семь месяцев составили 1,1 млн евро. Всего же Латвия получила за российские и белорусские продукты 3,9 млн евро таможенных пошлин, из коих оставила себе 25%, а прочее перечислила в бюджет ЕС.

Евросоюз, между прочим, совокупного решения по данным товарным позициям до сих пор не принял. Так что возможно и продолжение транзита через Латвию, и ввоз из государств ЕС, где они были растаможены.

А табачок врозь

А вот поступления от НДС и акцизного налога полностью остаются Латвии — и тут страна наша лишается соответственно 1,5 млн евро и 2 млн евро. Как ни удивительно, мы до сих пор покуриваем российский и белорусский табачок, не говоря уж про алкоголь.

В общем, по предварительным расчетам, до середины 2027 года бюджет наш недополучит более 5 миллионов евро. Конечно, запрет импорта коснется конкретных юридических лиц: «Этим предприятиям будет необходимо поменять поставщиков и пересмотреть ассортимент товаров».

Но лазейки, как уже было сказано, остаются: «Вполне вероятно, что государства — участники ЕС не смогут договориться о полном запрете на импорт товаров из России и Беларуси в обозримом будущем», — печально констатирует Минземледелия. Опять-таки, в нормативном акте, который предполагается представить 14 октября, не говорится о запрете продажи.

Мораль и безопасность

Вообще-то, внешняя торговля находится в исключительной компетенции Брюсселя. Но статья 36 Договора о функционировании Европейского союза допускает ограничения по таким основаниям, как общественная мораль, общественный порядок или государственная безопасность, защита здоровья и жизни людей, животных и растений, охрана национальных сокровищ, имеющих художественную, историческую или археологическую ценность, а также защита промышленной и коммерческой собственности.

Вот и поди пойми, какой из этих целей угрожает, к примеру, пастила из старинного городка Белёва, кою ваш автор невозбранно купил давеча в одном магазинчике, известном как «Товары из ФРГ».

И что ведь странно — не учли местные кунгсы, что торговля, она ведь в две стороны работает. Ведь на денюжки, полученные от продажи вкусняшек, можно закупать не только плохие, агрессивные дроны, но и хорошие, свободолюбивые…