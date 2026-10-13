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«Мы облажались» - бывший политик о том, почему еще в 90-е все школы не стали латышскими 19 2965

Политика
Дата публикации: 13.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Андрейс Пантелеевс

Андрейс Пантелеевс

"Мы как-то почти забыли, что у нас вообще есть такая группа населения, которая говорит только по-русски."

Экс-политик, а ныне публицист и школьный учитель Андрейс Пантелеевс в интервью Латвийскому радио поделился воспоминаниями о 90-ых годах прошлого века, а именно - о том, почему тогда все школы постепенно не начали переводить только на латышский.

"Мы опоздали, потом вообще об этом на какой-то момент забыли, если честно так сказать, и вдруг мы опомнились там, где опомнились, когда начали думать наконец, что нужна единая школа. Почему это произошло, я могу всякие оправдания, конечно, приводить, но проблема в том, что сейчас уже в Европе вопрос прав меньшинств не в таком страшном топе, но тогда это было в большом топе.

Мы как такие зеленые огурцы создаем свою страну и слушаем умных людей, и умные люди – там комиссар ОБСЕ Ван дер Стул и остальные, которых не буду называть, все приезжали к нам и рассказывали, что, нет, надо сохранить русские школы, потому что это принадлежит к праву меньшинств, что нельзя их трогать.

Ван дер Стул говорил с нами с точки зрения прав человека и меньшинств, а западные политики говорили уже на странном языке, но говорили то же самое — "не раздражайте Ельцина — пусть он выведет армию из вашей страны, добивайтесь прежде всего этого. Не раздражайте сейчас, потому что, понимаете, если вы начнете заставлять русских учиться по-латышски, они будут протестовать, и Ельцин будет вынужден говорить о защите прав русских. Только не раздражайте». Тогда так и получилось.

Хотя сейчас, например, Ояр Рубенис сказал, что на самом деле в начале 90-х русские школы и русские были гораздо больше смущены всем тем, что произошло. И в тот момент они даже, может быть, приняли бы это гораздо лучше и легче, чем сейчас, через 20 лет, потому что, конечно, если 20 лет вы преподаете все время на русском языке, то почему через 20 лет вдруг уже нет?

Ну что ж, есть такое слово "облажались". В какой-то степени облажались, но международное давление все же было очень сильным в этом вопросе", - рассказал А. Пантелеевс.

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#история #образование #права человека #русский язык #Латвия #школы #политика
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Эдуард Эльдаров
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