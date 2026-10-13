На съезде партии «Согласие», который состоится 21 ноября, будет предложено принять решение о ее самоликвидации. Об этом член правления партии Янис Урбанович рассказал газете Diena.
По словам политика, он сам организовал предстоящий съезд и предполагает, что он станет последним.
«Я думаю, что это будет последний съезд. Предложу самоликвидироваться. Хочу поскорее со всем этим покончить, чтобы хоть как-то помочь тем, кто за нашу долгую историю прошел через партию, и чтобы им не приходилось наблюдать за мучениями „Согласия“», — заявил Урбанович.
Он признался, что еще до парламентских выборов внутри партии обсуждалась возможность прекратить ее деятельность. Тогда звучали мнения, что «пора заканчивать эту вечеринку» и что время «Согласия» прошло. Однако в итоге было решено еще раз попытаться добиться успеха.
На прошлой неделе Урбанович уже объяснял агентству LETA причины провала партии на выборах в 15-й Сейм. По его мнению, главными проблемами стали апатия однопартийцев и неспособность руководства вернуть партии активность.
«Я делал все, что мог. Многое удалось, но не получилось главное — разбудить партию. Все остальное вторично. Мне не удалось пробудить желание распространять наши идеалы. Я не разбудил партию, а сон имеет свойство переходить в летаргический», — сказал политик.
Одной из причин апатии Урбанович считает уход партийных лидеров в другие политические силы. При этом бывшие соратники продолжали обращаться как к членам «Согласия», так и к его избирателям.
Еще одной проблемой он назвал общее разочарование общества в политике.
«Целая половина избирателей осталась дома. Это очень плохая новость для Латвии», — подчеркнул Урбанович.
Сам политик больше не видит своего будущего в «Согласии» и убежден, что партии необходим новый лидер.
«Я доведу все до конца. Но если мне не удалось разбудить коллег, то я не тот человек, который имеет право снова что-то обещать и к чему-то призывать», — заявил он.
При этом Урбанович готов делиться своим опытом и давать советы как бывшим соратникам, так и представителям других политических сил.
По его оценке, результаты парламентских выборов показали, что «Согласие» больше не востребовано обществом, причем меньше всего — собственными членами.
В то же время он не исключает, что политики, выросшие внутри партии, могли бы создать новый политический проект и начать все с чистого листа.
На прошедших выборах в 15-й Сейм объединение «Центр согласия» получило всего 0,820% голосов избирателей.
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