На съезде партии «Согласие», который состоится 21 ноября, будет предложено принять решение о ее самоликвидации. Об этом член правления партии Янис Урбанович рассказал газете Diena.

По словам политика, он сам организовал предстоящий съезд и предполагает, что он станет последним.

«Я думаю, что это будет последний съезд. Предложу самоликвидироваться. Хочу поскорее со всем этим покончить, чтобы хоть как-то помочь тем, кто за нашу долгую историю прошел через партию, и чтобы им не приходилось наблюдать за мучениями „Согласия“», — заявил Урбанович.

Он признался, что еще до парламентских выборов внутри партии обсуждалась возможность прекратить ее деятельность. Тогда звучали мнения, что «пора заканчивать эту вечеринку» и что время «Согласия» прошло. Однако в итоге было решено еще раз попытаться добиться успеха.

На прошлой неделе Урбанович уже объяснял агентству LETA причины провала партии на выборах в 15-й Сейм. По его мнению, главными проблемами стали апатия однопартийцев и неспособность руководства вернуть партии активность.

«Я делал все, что мог. Многое удалось, но не получилось главное — разбудить партию. Все остальное вторично. Мне не удалось пробудить желание распространять наши идеалы. Я не разбудил партию, а сон имеет свойство переходить в летаргический», — сказал политик.

Одной из причин апатии Урбанович считает уход партийных лидеров в другие политические силы. При этом бывшие соратники продолжали обращаться как к членам «Согласия», так и к его избирателям.

Еще одной проблемой он назвал общее разочарование общества в политике.

«Целая половина избирателей осталась дома. Это очень плохая новость для Латвии», — подчеркнул Урбанович.

Сам политик больше не видит своего будущего в «Согласии» и убежден, что партии необходим новый лидер.

«Я доведу все до конца. Но если мне не удалось разбудить коллег, то я не тот человек, который имеет право снова что-то обещать и к чему-то призывать», — заявил он.

При этом Урбанович готов делиться своим опытом и давать советы как бывшим соратникам, так и представителям других политических сил.

По его оценке, результаты парламентских выборов показали, что «Согласие» больше не востребовано обществом, причем меньше всего — собственными членами.

В то же время он не исключает, что политики, выросшие внутри партии, могли бы создать новый политический проект и начать все с чистого листа.

На прошедших выборах в 15-й Сейм объединение «Центр согласия» получило всего 0,820% голосов избирателей.