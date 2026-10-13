Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Почему Андрис Кулбергс так и не начал переговоры? Есть версии! 1 227

Политика
Дата публикации: 13.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Андрис Кулбергс

Андрис Кулбергс

ФОТО: LETA

Необходимость написать правительственную декларацию - отнюдь не главная причина.

Как известно, и через 10 дней после выборов Андрис Кулбергс не торопится начинать переговоры по дележу пирога власти. Хотя и его однопартийцы не скрывают своего желания утвердить правительство до 18-го ноября. Официальная причина паузы в переговорах, озвученная самим Кулбергсом, - необходимость подготовить проект декларации. "И эту декларацию я представлю всем партиям в Сейме", - заявил вчера старый-новый премьер.

Однако, по слухам из политических кулуаров, декларация - это всего лишь одна и не главная причина отсрочки переговоров. Кулбергс прекрасно понимает: можно написать самую прекрасную декларацию и даже потенциальные партнеры с ней согласятся, но... если у тебя не будет команды (министров), которые способны эту декларацию реализовать, то тебя ждет фиаско! Причем, уже в течении года.

По слухам, Кулбергс сейчас отчаянно ищет кандидатов на министерские посты. А кандидатов понадобится много - даже если Кулбергс решит создавать коалиционное правительство, что наверняка, все равно Объединенный список возьмет на себя 70 процентов всех министерских постов. Премьер хочет, чтобы ОС контролировало ключевые министерства - минфин, минсообщений, МВД, МИД, минздрав, министерство экономики... Партнерам могут "оставить" минюст, минобразования, минкультуры, министерство умной администрации и регионального развития и минобороны (этот пост может сохранить беспартийный профессиональный военный Райтис Мелнис).

×
#партии #декларация #коалиция #министры #переговоры #правительство #политика
Автор - Абик Элкин
Абик Элкин
Все статьи
1
0
0
0
0
1

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Кулбергс Эксклюзив!
Изображение к статье: Мадизе
Изображение к статье: Богатые китайцы прибывают в Ригу
Изображение к статье: PMLP

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Деньги на стадион
Наша Латвия
Изображение к статье: Питьевой кран
Наша Латвия
Изображение к статье: Без хруста и боли: семь лучших продуктов для здоровья суставов
Еда и рецепты
Изображение к статье: Президент Латвии посетил учения Synesis 2026
Наша Латвия
1
Изображение к статье: Хурма
Люблю!
Изображение к статье: Мигранты н границе
Политика
Изображение к статье: Деньги на стадион
Наша Латвия
Изображение к статье: Питьевой кран
Наша Латвия
Изображение к статье: Без хруста и боли: семь лучших продуктов для здоровья суставов
Еда и рецепты

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео