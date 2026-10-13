Как известно, и через 10 дней после выборов Андрис Кулбергс не торопится начинать переговоры по дележу пирога власти. Хотя и его однопартийцы не скрывают своего желания утвердить правительство до 18-го ноября. Официальная причина паузы в переговорах, озвученная самим Кулбергсом, - необходимость подготовить проект декларации. "И эту декларацию я представлю всем партиям в Сейме", - заявил вчера старый-новый премьер.

Однако, по слухам из политических кулуаров, декларация - это всего лишь одна и не главная причина отсрочки переговоров. Кулбергс прекрасно понимает: можно написать самую прекрасную декларацию и даже потенциальные партнеры с ней согласятся, но... если у тебя не будет команды (министров), которые способны эту декларацию реализовать, то тебя ждет фиаско! Причем, уже в течении года.

По слухам, Кулбергс сейчас отчаянно ищет кандидатов на министерские посты. А кандидатов понадобится много - даже если Кулбергс решит создавать коалиционное правительство, что наверняка, все равно Объединенный список возьмет на себя 70 процентов всех министерских постов. Премьер хочет, чтобы ОС контролировало ключевые министерства - минфин, минсообщений, МВД, МИД, минздрав, министерство экономики... Партнерам могут "оставить" минюст, минобразования, минкультуры, министерство умной администрации и регионального развития и минобороны (этот пост может сохранить беспартийный профессиональный военный Райтис Мелнис).